Bộ GD&ĐT mở lại hệ thống đăng ký xét tuyển hỗ trợ thí sinh tự do từ 26/7

Nhận đơn phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT đến 27/7 Theo báo Chính Phủ, thí sinh có nhu cầu sẽ nộp đơn phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2023 từ 18/7 đến hết ngày 27/7. Mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi. Thí sinh nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi. Nơi thí sinh đăng ký dự thi nhận đơn phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh có đơn phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh. Theo lịch công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2023, các Hội đồng thi tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có), hoàn thành chậm nhất ngày 5/8; xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo, hoàn thành chậm nhất ngày 12/8. Năm nay, quy chế thi tốt nghiệp THPT quy định, bài thi tự luận có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm. Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm thi chấm phúc khảo (có ghi biên bản). Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực phải báo cáo Trưởng ban Phúc khảo bài thi tự luận để xử lý theo quy định. Với bài thi trắc nghiệm, điểm các bài thi được điều chỉnh sau phúc khảo do các Trưởng ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm trình Chủ tịch Hội đồng thi quyết định. Chủ tịch Hội đồng thi cập nhật điểm của thí sinh sau phúc khảo vào hệ thống phần mềm quản lý thi theo quy định của Bộ GD&ĐT; báo cáo, gửi dữ liệu cho Bộ GD&ĐT. Hội đồng thi in Giấy chứng nhận kết quả thi sau phúc khảo trả cho thí sinh có bài thi được điều chỉnh điểm; đồng thời, thu hồi và hủy Giấy chứng nhận kết quả thi trước phúc khảo.