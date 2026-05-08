Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tuần tra song phương biên giới Việt Nam - Lào

Lực lượng hai bên kiểm tra cột mốc quốc giới.

Trong quá trình tuần tra, lực lượng hai bên đã kiểm tra tình hình đường biên, mốc quốc giới, đồng thời tuyên truyền, trao đổi thông tin liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Qua tuần tra, đường biên cột mốc được bảo đảm nguyên trạng, không có dấu hiệu vi phạm quy chế biên giới.

Lực lượng chức năng hai bên tiến hành kiểm tra hoạt động khảo sát của Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Xuân phục vụ thi công đường tuần tra biên giới và lắp đặt các cột quan trắc, đo lượng gió tại các điểm dọc khu vực biên giới phía đối diện nhằm xúc tiến triển khai dự án điện gió.

Hoạt động tuần tra song phương góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, kịp thời nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.

Tác giả: Trung Hiếu - Hải Thượng

Nguồn tin: nhandan.vn