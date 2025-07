Bộ Công an: Giấy tờ cấp trước thời điểm sáp nhập tỉnh còn thời hạn, nguyên vẹn được tiếp tục dùng

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an - Ảnh: DANH TRỌNG

Thông tin trên được Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết tại họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2025, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 vào chiều 7-7.

Giấy tờ cấp trước thời điểm sáp nhập tỉnh thành, còn thời hạn được tiếp tục dùng

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết nghị quyết số 190 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước quy định:

Văn bản, giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có thẩm quyền ban hành, cấp trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật cho đến khi hết thời hạn...

Không được yêu cầu tổ chức, cá nhân làm thủ tục cấp đổi giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có thẩm quyền cấp trước khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước khi các giấy tờ này chưa hết thời hạn sử dụng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác (điều 10).

Như vậy, đối với các giấy tờ thuộc diện nêu trên được cấp trước thời điểm thực hiện sáp nhập tỉnh thành nếu vẫn còn thời hạn và nguyên vẹn thì công dân được tiếp tục sử dụng.

Công tác xử lý hàng giả, hàng nhái là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết việc xử lý hàng giả, hàng nhái sẽ tập trung đồng bộ vào các lĩnh vực gồm phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng nhái…

Đồng thời xem xét làm rõ trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền trong quản lý nhà nước, tiếp tục làm rõ hành vi "tiếp tay" như quảng cáo sai sự thật.

Ông Toản thông tin qua các vụ án, vụ việc, quan trọng nhất chính là phát hiện ra những kẽ hở, sơ hở trong công tác quản lý nhà nước, trong quy định pháp luật để kiến nghị giải pháp phòng ngừa và khắc phục.

Về việc có sự "tiếp tay", "móc ngoặc" của một số cán bộ trong công tác quản lý nhà nước, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết công an đã khởi tố 9 bị can, trong đó có nguyên cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế).

Về phương hướng thời gian tới, người phát ngôn Bộ Công an khẳng định bộ xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của công an các đơn vị, địa phương với tinh thần thiết lập lại trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực này, qua đó bảo đảm sức khỏe của nhân dân.

Bộ Công an sẽ tiếp tục khẩn trương xử lý các vụ án, phối hợp với viện kiểm sát, tòa án sớm kết thúc các vụ án; làm rõ tất cả các hành vi, những cá nhân có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Công an cũng sẽ tiếp tục tham mưu phòng ngừa, khắc phục những sơ hở trong công tác quản lý nhà nước, qua đó từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ