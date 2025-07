Gần 23.000 thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an, 1 'chọi' 9,7

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2025 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Chiều 5-7, gần 23.000 thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2025 đã tập trung tại các điểm thi để làm thủ tục đăng ký dự thi, nghe phổ biến quy chế thi. Đến sáng 6-7, thí sinh chính thức làm bài thi đánh giá trong thời gian 180 phút.

Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm nay trở nên "nóng" hơn khi số lượng thí sinh dự thi tăng gần 5.000 so với năm ngoái, trong khi chỉ tiêu năm nay chỉ khoảng 2.350 sinh viên. Nếu tính tỉ lệ chọi trung bình sẽ là 1/9,7.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào các học viện, trường Công an nhân dân được xác định theo từng trường, từng vùng, từng ngành, từng đối tượng (nam, nữ), nên sẽ có sự chênh lệch giữa các trường, thí sinh nam với thí sinh nữ.

Thí sinh giữ tâm lý thoải mái trong ngày làm thủ tục dự thi - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Ghi nhận tại điểm thi Học viện An ninh nhân dân chiều 5-7, thí sinh Bùi Hoàng Dương (Hà Tĩnh) cho biết mặc dù năm nay có gần 23.000 thí sinh đăng ký dự thi vào các học viện, trường Công an nhân dân, thế nhưng mình vẫn không đặt áp lực cho bản thân, cố gắng giữ tâm lý thoải mái để vượt qua kỳ thi tốt nhất có thể.

Dương sẽ xét tuyển ngành nghiệp vụ an ninh, Học viện An ninh nhân dân với điểm thi tốt nghiệp THPT tổ hợp C03 (toán, văn, sử) kết hợp mã bài thi CA4 (toán, văn, tiếng Anh, sử, địa). Nam sinh đặt mục tiêu bài thi đánh giá của Bộ Công an đạt 80/100 điểm.

"Nguyện vọng thi nghiệp vụ an ninh của em xuất phát từ đam mê và mong muốn đóng góp một phần thanh xuân cho Tổ quốc", Dương nói.

Tương tự, Vi Tuấn Vũ (Thái Nguyên) bày tỏ nguyện vọng xét tuyển vào ngành nghiệp vụ an ninh của Học viện An ninh nhân dân. "Gia đình em chưa có ai theo ngành công an, em mong muốn theo ngành này vì em là một người yêu nước", Vũ nói.

Để chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá của Bộ Công an, Vũ cho biết chỉ tập trung học chắc kiến thức trên lớp, luyện các dạng đề trên mạng, không tham gia khóa ôn luyện bên ngoài.

Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2025 gồm 4 mã bài thi (CA1, CA1, CA3 và CA4) với 3 phần: tự luận bắt buộc, trắc nghiệm bắt buộc và trắc nghiệm tự chọn. Thí sinh chọn 1 trong 4 mã bài thi để dự thi theo thế mạnh của mình.

Điểm xét tuyển vẫn là tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường Công an nhân dân (chiếm tỉ lệ 40%) và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an được quy về thang điểm 30 (chiếm tỉ lệ 60%) làm tròn đến 2 chữ số thập phân, cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Công thức tính điểm xét tuyển như sau:

Điểm xét tuyển = (điểm môn 1 điểm môn 2 điểm môn 3)*2/5 điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an *3/5 điểm cộng.

15 tổ hợp xét tuyển vào trường Công an nhân dân Năm 2025, Bộ Công an sử dụng 3 phương thức xét tuyển gồm: tuyển thẳng; xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an; xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an. Năm nay, Bộ Công an mở rộng các tổ hợp xét tuyển vào các trường Công an nhân dân từ 7 tổ hợp năm 2024 thành 15 tổ hợp trong năm 2025. 15 tổ hợp gồm A00 (toán, lý, hóa), A01 (toán, lý, tiếng Anh), B00 (toán, hóa, sinh), B08 (toán, sinh, tiếng Anh), C00 (văn, sử, địa), C03 (toán, văn, sử), D01 (toán, văn, tiếng Anh), D04 (toán, văn, tiếng Trung), D07 (toán, hóa, tiếng Anh), D09 (toán, sử, tiếng Anh), D10 ( toán, địa, tiếng Anh), K01 (toán, tiếng Anh, tin học), K20 (toán, tiếng Anh, công nghệ), K21 (toán, văn, tin học), K22 (toán, văn, công nghệ).

