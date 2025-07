3 cán bộ Công an Nghệ An kịp thời hiến máu cứu người

Sáng 05/7/2025, Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an tỉnh Nghệ An nhận được thông tin về bệnh nhân Nguyễn Văn T. (1953, trú xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An), đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cần gấp 3 đơn vị nhóm máu O.

Nhận được thông báo từ Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ, 3 thành viên trong câu lạc bộ gồm: Đại úy Lương Thị Hoài Thương; Đại úy Nguyễn Công Vương Linh (Phòng Công tác Chính trị) và Thượng úy Nguyễn Xuân Hùng, cán bộ Phòng cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã nhanh chóng đến Trung tâm huyết học và truyền máu tỉnh Nghệ An để đăng ký, tham gia hiến 3 đơn vị máu kịp thời cứu giúp người bệnh..

Ngay khi nhận thông tin, Đại úy Lương Thị Hoài Thương; Đại úy Nguyễn Công Vương Linh và Thượng úy Nguyễn Xuân Hùng đã nhanh chóng có mặt tại Trung tâm HH-TM Nghệ An để hiến máu

Thời gian qua, có hàng trăm tấm gương đoàn viên thanh niên Công an Nghệ An tích cực tham gia hiến máu cấp cứu giúp cho nhiều trường hợp bệnh nhân nguy kịch tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Hành động của các đồng chí đã tiếp tục tô thắm thêm hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

