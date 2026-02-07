Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng nói về văn bản giả mạo tên mình trên mạng xã hội

Văn bản giả mạo, giả chữ ký của đại tá Trần Hữu Ích đang lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: SÔNG HÀN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 7-2, đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, cho biết đang cho xác minh, làm rõ nguồn gốc của một văn bản giả mạo giấy phép ra vào trụ sở đơn vị quân đội.

"Văn bản này hoàn toàn giả mạo với mục đích lừa đảo, mua bán, vận chuyển tiền" - đại tá Ích nói.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, những ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một số văn bản có tiêu đề "Giấy phép ra, vào" mang tên và chữ ký của đại tá Trần Hữu Ích.

Nội dung giấy phép giả thể hiện một ô tô được vào trụ sở Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự khu vực 4 - Bàn Thạch (Tỉnh đội Quảng Nam cũ) với mục đích vận chuyển "quà Tết Bính Ngọ".

Kèm theo giấy phép ra vào cơ quan giả này là danh mục đơn giá mặt hàng được đặt giao với số tiền lớn.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết văn bản này đã gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân ông Ích cũng như hình ảnh của Lực lượng vũ trang thành phố.

"Đây là văn bản hoàn toàn giả mạo, không do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố ban hành. Văn bản này không đúng thể thức văn bản quân sự, không đúng quy trình quản lý, cấp phép và không có giá trị pháp lý.

Đồng thời nội dung, hình thức trình bày, con dấu và chữ ký trong văn bản này không trùng khớp với bất kỳ mẫu biểu, hồ sơ lưu trữ chính thức nào của đơn vị" - Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng nêu.

Đại tá Trần Hữu Ích - Ảnh: KHẢI ĐĂNG

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cũng cho biết việc sử dụng trái phép tên tuổi, chức vụ và chữ ký của đại tá Trần Hữu Ích là hành vi bịa đặt, xuyên tạc; gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự cá nhân lãnh đạo; làm sai lệch nhận thức của người dân, tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng cho mục đích không lành mạnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đề nghị cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nâng cao cảnh giác, không chia sẻ, lan truyền các thông tin, hình ảnh chưa được kiểm chứng.

Đồng thời khuyến cáo người dân khi tiếp nhận thông tin liên quan đến hoạt động quân sự, quốc phòng cần đối chiếu với các kênh thông tin chính thống của quân đội và chính quyền địa phương.

Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh nguồn gốc, làm rõ đối tượng tạo lập và phát tán văn bản giả mạo, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Thái Bá Dũng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ