Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khai mạc tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2026

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Trong thời gian 3 ngày (từ 7 – 9/01/2026), 130 đồng chí là Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự các xã, phường trong toàn tỉnh sẽ được nghiên cứu, học tập các chuyên đề cơ bản: Phương pháp, kinh nghiệm trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về phòng thủ dân sự; kinh nghiệm trong diễn tập tác chiến phòng thủ dân sự xã, phường sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; Thông tư số 103/2025/TT-BQP về sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực Chính sách; Xây dựng Quyết tâm tác chiến phòng thủ của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã; Phương pháp tổ chức triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp …

Thông qua lớp tập huấn nhằm thống nhất nội dung, chương trình, tổ chức, phương pháp thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương, giáo dục quốc phòng - an ninh, phòng thủ dân sự, xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ; cập nhật những nội dung mới về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự các cấp; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chức trách được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc, Đại tá Trần Võ Việt - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu, Ban Tổ chức lớp học cần duy trì nghiêm nền nếp, kỷ luật, bảo đảm nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra. Đội ngũ giảng viên truyền đạt đúng, đủ nội dung đã được phê duyệt, kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn. Cán bộ tham gia tập huấn phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, thảo luận, nắm vững kiến thức, vận dụng linh hoạt vào thực tiễn cơ quan, đơn vị; làm cơ sở để tổ chức tập huấn thống nhất trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026.

Tác giả: Trọng Kiên

Nguồn tin: nghean.gov.vn