Biệt thự nguy nga của "nữ hoàng ảnh lịch" MC Thanh Mai

Ở tuổi ngoài 50, MC Thanh Mai được nhiều người xem là “đại gia ngầm” của showbiz Việt khi sở hữu cuộc sống đáng ngưỡng mộ. Trên mạng xã hội, nữ hoàng ảnh lịch một thời thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, qua đó hé lộ phong cách sống sang trọng cùng gu thẩm mỹ tinh tế. Từ thời trang, ẩm thực đến không gian sống, tất cả đều toát lên đẳng cấp, đặc biệt là căn biệt thự rộng tới 800m² tại TP.HCM khiến công chúng không khỏi trầm trồ.
MC Thanh Mai từng là gương mặt quen thuộc với nhiều người khi là dẫn chương trình "Sức sống mới" trên VTV1. Cô từng đăng quang Á hậu cuộc thi “Ngôi sao điện ảnh ngày mai” năm 1992 do Hội Điện ảnh tổ chức. Thời đó, cô còn được biết đến với biệt danh "Nữ hoàng ảnh lịch" cũng như xuất hiện trong nhiều bộ phim đình đám
Ở lĩnh vực nào, Thanh Mai cũng đều để lại dấu ấn đậm nét. Trong vai trò MC, cô nổi bật với phong cách dẫn trẻ trung đầy năng lượng cùng chất giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào. Là diễn viên, nhắc đến Thanh Mai, khán giả đến giờ vẫn không quên những bộ phim cô thủ vai những năm 90 như: Cô thủ môn tội nghiệp diễn cùng Lê Công Tuấn Anh, Ngã ba lòng hay series phim nhựa Người đi tìm dĩ vãng...
Người đẹp sinh năm 1973 khiến công chúng choáng ngợp khi sở hữu cơ ngơi sang chảnh tại TP.HCM. Được biết đây là căn biệt thự nằm tại quận 9 TP Hồ Chí Minh mà MC Thanh Mai đã sở hữu từ năm 2019. Đặc biệt, diện tích căn nhà lên tới 800m2, nhiều người cho rằng giá trị của nó lên tới cả triệu đô la
Nhìn từ bên ngoài, căn nhà như 1 dinh thự nguy nga với tông màu trắng sang trọng. Không gian xung quanh nhà có nhiều cây xanh đem đến cảm giác dễ chịu, gia chủ có thể gần gũi với thiên nhiên ngay trong lòng thành phố đông đúc nhộn nhịp. Được biết đây cũng là 2 lý do lớn nhất mà MC Thanh Mai quyết định chi mạnh tay để tậu căn nhà
Không gian bên trong nhà thiết kế theo phong cách sang trọng, hơi hướng cổ điển cùng màu sắc hài hòa. Nội thất trong nhà được đầu tư chỉnh chu, đưa lại cảm giác vừa đủ, ấm cúng
Ở tầng 1, không gian phòng khách và bàn ăn thông với nhau, khá thoáng đãng. Những chi tiết như đèn chùm màu đen, hay gối vuông trên ghế sofa màu vàng khiến không gian có điểm nhấn nhưng vẫn tinh tế
Không gian phòng khách thông với khu vực ăn uống
Cầu thang có màu trắng đen, phù hợp với phong cách thiết kế chung của căn nhà. Ở tầng 2 cũng có 1 không gian phòng khách khác, nhỏ hơn nhưng vẫn khá tiện nghi. Chủ nhà đặt 3 tủ lớn màu trắng trong không gian này để trưng bày một số đồ dùng
Hơn thế nữa, phòng ngủ có nội thất đơn giản với giường cỡ lớn, phong cách thiết kế với cảm hứng từ hoàng gia. Giấy dán tường ở phần đầu giường cũng đưa lại "vibe" quý tộc với tông màu vàng nhẹ cùng họa tiết cầu kỳ lạ mắt
Bên cạnh múa, đóng phim, làm MC, Thanh Mai có sở thích âm nhạc. Cô đặt ở phòng khách một cây đàn piano để thư giãn lúc rảnh rỗi. Trên giá đàn, MC bày biện những bức hình kỷ niệm cùng một tấm ảnh chụp tháp Eiffel, theo cô, như một tuyên ngôn ngầm về cuộc sống hướng tới cái đẹp, sự lãng mạn
Một không gian khác được Thanh Mai dùng để tiếp khách, trao đổi công việc, hội họp
Tác giả: Minh Hoàng
Nguồn tin: thuonggiaonline.vn