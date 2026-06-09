5 kiểu nhà "ngốn điện" mùa nắng nóng, điều hòa chạy hết công suất vẫn không mát

Thực tế cho thấy thiết kế và đặc điểm của ngôi nhà là yếu tố quan trọng khiến thiết bị làm mát phải hoạt động liên tục để duy trì nhiệt độ mong muốn. Những hạn chế trong kiến trúc, vật liệu xây dựng hay cách bố trí không gian có thể khiến điều hòa tiêu tốn nhiều điện năng hơn mức cần thiết, làm gia tăng đáng kể chi phí sinh hoạt mỗi tháng.



Hóa đơn điện tăng vọt có thể do chính cách thiết kế ngôi nhà (Ảnh minh họa)

Điều hòa không phải nguyên nhân duy nhất khiến tiền điện tăng



Mỗi khi bước vào cao điểm mùa hè, nhu cầu sử dụng điều hòa tăng mạnh. Nhiều gia đình bật máy gần như cả ngày để chống chọi với nền nhiệt ngoài trời có thể vượt ngưỡng 40 độ C. Trong bối cảnh đó, hóa đơn điện tăng cao thường được quy cho việc sử dụng điều hòa quá nhiều.



Tuy nhiên, các chuyên gia về năng lượng cho rằng hiệu quả làm mát của điều hòa không chỉ phụ thuộc vào công suất máy mà còn liên quan mật thiết đến khả năng giữ nhiệt của công trình. Nếu ngôi nhà hấp thụ nhiệt quá lớn hoặc liên tục thất thoát hơi lạnh, điều hòa sẽ phải vận hành với tần suất cao hơn để bù đắp lượng nhiệt xâm nhập từ bên ngoài.



Đây cũng là lý do có những gia đình sử dụng điều hòa trong thời gian tương đương nhưng mức tiêu thụ điện lại chênh lệch đáng kể.

Nhà hướng Tây hấp thụ nhiệt lớn vào buổi chiều



Trong số các kiểu nhà dễ khiến điều hòa "gồng mình" hoạt động, nhà hướng Tây thường được nhắc đến nhiều nhất.



Đặc điểm của loại nhà này là phải chịu bức xạ mặt trời trực tiếp trong khoảng thời gian từ trưa đến chiều tối. Khi ánh nắng chiếu liên tục vào tường và cửa kính, nhiệt lượng tích tụ trong kết cấu công trình sẽ tăng cao.



Ngay cả khi mặt trời đã lặn, lượng nhiệt hấp thụ trước đó vẫn tiếp tục tỏa vào bên trong nhà. Điều này khiến không gian sống duy trì trạng thái nóng bức trong nhiều giờ, buộc điều hòa phải làm việc liên tục để hạ nhiệt.



Đối với những ngôi nhà hướng Tây, việc sử dụng vật liệu chống nóng, hệ thống che nắng hoặc trồng cây xanh tạo bóng mát được xem là giải pháp hiệu quả giúp giảm áp lực cho điều hòa.

Nhà có nhiều cửa kính nhưng thiếu giải pháp cách nhiệt



Kính là vật liệu được ưa chuộng trong kiến trúc hiện đại nhờ khả năng lấy sáng tự nhiên và tạo cảm giác rộng rãi cho không gian.



Tuy nhiên, nếu sử dụng quá nhiều kính thông thường mà không có biện pháp cách nhiệt phù hợp, ngôi nhà sẽ trở thành nơi hấp thụ nhiệt mạnh vào mùa hè. Hiện tượng hiệu ứng nhà kính khiến nhiệt lượng dễ dàng đi vào bên trong nhưng khó thoát ra ngoài.



Khi nhiệt độ trong phòng tăng nhanh, điều hòa phải hoạt động với công suất lớn hơn để duy trì mức nhiệt cài đặt. Điều này không chỉ làm tiêu tốn điện năng mà còn ảnh hưởng đến tuổi thọ thiết bị.



Các chuyên gia khuyến nghị nên sử dụng kính Low-E, kính hai lớp hoặc kết hợp rèm chắn nắng nhằm hạn chế lượng nhiệt truyền qua bề mặt kính.

Nhà mái tôn hoặc mái bê tông không chống nóng



Những ngôi nhà sử dụng mái tôn hoặc mái bê tông nhưng không được xử lý chống nóng thường có nhiệt độ bên trong cao hơn đáng kể so với môi trường xung quanh.



Vào những ngày nắng gắt, nhiệt độ bề mặt mái có thể tăng lên mức rất cao. Lượng nhiệt này truyền xuống các tầng dưới, khiến không khí trong nhà nóng lên nhanh chóng.



Trong trường hợp đó, điều hòa phải liên tục vận hành để cân bằng nhiệt độ. Đặc biệt với các phòng ngủ hoặc phòng sinh hoạt nằm ngay dưới mái, mức tiêu thụ điện thường cao hơn đáng kể.



Lắp đặt lớp cách nhiệt, sơn chống nóng hoặc thiết kế mái hai lớp có khoảng đệm không khí là những giải pháp được nhiều chuyên gia xây dựng khuyến khích áp dụng.

Nhà có trần cao và không gian quá rộng



Không ít người yêu thích những ngôi nhà có trần cao vì tạo cảm giác sang trọng và thoáng đãng. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những yếu tố khiến điều hòa tiêu hao nhiều điện năng hơn.



Khi thể tích không gian tăng lên, lượng không khí cần làm mát cũng tăng theo. Điều hòa phải mất nhiều thời gian hơn để đưa nhiệt độ phòng xuống mức mong muốn.



Nếu lựa chọn công suất máy không phù hợp hoặc bố trí ít thiết bị làm mát trong không gian lớn, máy sẽ phải hoạt động liên tục trong thời gian dài. Điều này khiến hóa đơn điện tăng nhanh, đặc biệt trong những tháng cao điểm nắng nóng.

Nhà bị hở cửa và thất thoát hơi lạnh



Một trong những nguyên nhân phổ biến nhưng thường bị bỏ qua là tình trạng thất thoát hơi lạnh qua các khe hở.



Cửa sổ đóng không kín, gioăng cao su xuống cấp, khe cửa lớn hoặc tường xuất hiện các khoảng hở đều có thể khiến không khí lạnh liên tục thoát ra ngoài. Đồng thời, hơi nóng từ môi trường bên ngoài cũng dễ dàng xâm nhập vào bên trong.



Điều hòa khi đó phải liên tục bù đắp lượng nhiệt thất thoát, dẫn đến thời gian vận hành kéo dài và mức tiêu thụ điện tăng cao.



Việc kiểm tra định kỳ hệ thống cửa, thay gioăng bị hỏng và xử lý các điểm rò rỉ nhiệt có thể giúp cải thiện đáng kể hiệu quả làm mát.

Nhà thiếu cây xanh và khoảng đệm chống nóng



Những ngôi nhà nằm giữa khu dân cư đông đúc, ít cây xanh hoặc bị bao quanh bởi các bề mặt bê tông thường chịu hiện tượng hấp thụ nhiệt mạnh hơn.



Bê tông, gạch và nhựa đường có khả năng giữ nhiệt cao, khiến nhiệt độ môi trường xung quanh luôn ở mức lớn. Khi không có cây xanh hoặc khoảng đệm che chắn, nhiệt lượng dễ dàng truyền vào công trình.



Trong khi đó, cây xanh không chỉ tạo bóng mát mà còn góp phần điều hòa vi khí hậu, giúp giảm nhiệt độ bề mặt tường và mái nhà. Việc bố trí ban công xanh, sân vườn nhỏ hoặc các mảng cây leo có thể giúp giảm đáng kể lượng nhiệt hấp thụ vào công trình.

Thiết kế nhà thông minh giúp tiết kiệm điện lâu dài



Thực tế cho thấy, điều hòa hiện đại và tiết kiệm điện chỉ phát huy tối đa hiệu quả khi được sử dụng trong không gian có khả năng cách nhiệt tốt. Nhà hướng Tây không được che chắn, mái hấp thụ nhiệt lớn, nhiều cửa kính hoặc thường xuyên thất thoát hơi lạnh đều là những nguyên nhân khiến điều hòa phải hoạt động liên tục.



Vì vậy, bên cạnh việc lựa chọn thiết bị tiết kiệm năng lượng, các gia đình cần quan tâm đến giải pháp chống nóng ngay từ khâu thiết kế và cải tạo nhà ở. Một công trình được tối ưu về khả năng cách nhiệt không chỉ giúp không gian sống mát mẻ hơn mà còn góp phần giảm đáng kể chi phí điện năng trong suốt mùa hè.

Tác giả: Hoàng Ly

Nguồn tin: tieudung.giadinhonline.vn