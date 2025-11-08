Biệt thự 'chữa lành' 400m2 ngập hoa cẩm tú cầu của nữ thiết kế thời trang

Rời xa trung tâm phố thị ồn ào, một nữ thiết kế thời trang chọn dừng chân ở vùng ngoại ô Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: Sohu
Căn biệt thự 3 tầng được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Ảnh: Sohu
Ngôi nhà nằm giữa khu vườn ngập hoa, được bao bọc bởi những mảng xanh tự nhiên. Ảnh: Sohu
Lối đi cạnh nhà rợp hoa cẩm tú cầu và cây thân thảo mang đến cảm giác thơ mộng. Ảnh: Sohu
Bên trong ngôi nhà ngập ánh sáng nhờ giếng trời, cửa sổ mái và hệ kính lớn. Ảnh: Sohu
Không gian sinh hoạt chung ở tầng 1 được thiết kế mở, chỉ có ánh sáng và sự tĩnh lặng. Ảnh: Sohu
Đây là nơi để đọc sách, trò chuyện...Ảnh: Sohu
Khu bếp không quá rộng nhưng tiện nghi. Ảnh: Sohu
Phòng sinh hoạt có cửa sổ hướng ra khu vườn xanh bên ngoài. Ảnh: Sohu
Phòng làm việc rộng, ngập ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Sohu
Tầng trên cùng là không gian riêng tư với phòng ngủ nhỏ mở ra hiên nhìn xuống khu vườn. Ảnh: Sohu
Tác giả: Hoàng Minh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn