Biệt thự 'chữa lành' 400m2 ngập hoa cẩm tú cầu của nữ thiết kế thời trang

Không thiết kế cầu kỳ, biệt thự 400m2 ở ngoại ô Bắc Kinh của một nữ thiết kế thời trang mang đến không gian nghỉ ngơi, thư giãn sau giờ làm việc.

Rời xa trung tâm phố thị ồn ào, một nữ thiết kế thời trang chọn dừng chân ở vùng ngoại ô Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: Sohu

Căn biệt thự 3 tầng được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Ảnh: Sohu

Ngôi nhà nằm giữa khu vườn ngập hoa, được bao bọc bởi những mảng xanh tự nhiên. Ảnh: Sohu

Lối đi cạnh nhà rợp hoa cẩm tú cầu và cây thân thảo mang đến cảm giác thơ mộng. Ảnh: Sohu

Bên trong ngôi nhà ngập ánh sáng nhờ giếng trời, cửa sổ mái và hệ kính lớn. Ảnh: Sohu

Không gian sinh hoạt chung ở tầng 1 được thiết kế mở, chỉ có ánh sáng và sự tĩnh lặng. Ảnh: Sohu

Đây là nơi để đọc sách, trò chuyện...Ảnh: Sohu

Khu bếp không quá rộng nhưng tiện nghi. Ảnh: Sohu

Phòng sinh hoạt có cửa sổ hướng ra khu vườn xanh bên ngoài. Ảnh: Sohu

Phòng làm việc rộng, ngập ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Sohu

Tầng trên cùng là không gian riêng tư với phòng ngủ nhỏ mở ra hiên nhìn xuống khu vườn. Ảnh: Sohu

Tác giả: Hoàng Minh

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

