Nghi vấn xoay quanh biệt thự 400 tỷ của Đoàn Di Băng

Biệt thự 400 tỷ đồng của vợ chồng Đoàn Di Băng được NTK Quách Thái Công đảm nhận vai trò thiết kế.

Ngày 5/11, khi thông tin Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ Nguyễn Quốc Vũ, chồng của Đoàn Di Băng, về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả được lan truyền, những phát ngôn trước đây của nữ "đại gia quận 7" nhanh chóng thành đề tài thảo luận trên mạng xã hội.

Từng nổi lên với hình tượng phú bà giàu có, Đoàn Di Băng im lặng suốt nhiều tháng khiến dư luận tò mò. Những lần khoe biệt thự, xe sang, túi hiệu xa xỉ của cô cũng bị nghi ngờ "phông bạt".

Đặc biệt, công trình biệt thự được vợ chồng Đoàn Di Băng tuyên bố có chi phí 400 tỷ đồng khiến nhiều người thắc mắc về độ thật - giả khi đã khởi công nhiều năm nhưng đến nay chưa hoàn thiện.

Công trình trăm tỷ nhiều lần gây chú ý trên truyền thông khi có sự hợp tác với NTK Quách Thái Công. Được giới thiệu như một tòa lâu đài, vợ chồng doanh nhân cho biết đã chi đến 7,5 tỷ đồng riêng cho phần ý tưởng và bản vẽ thiết kế từ NTK đình đám.

Dinh thự sau 4-5 năm vẫn chỉ là bản vẽ?

Đoàn Di Băng lần đầu giới thiệu về ý tưởng cho căn biệt thự đắt giá vào tháng 4/2021. Trong suốt 4 năm, NTK Thái Công và vợ chồng "đại gia quận 7" đã nhiều lần gặp mặt và làm vlog về quá trình lên ý tưởng đến bắt tay vào thiết kế, xây dựng.

Lần cập nhật gần nhất về biệt thự là vào tháng 3, trên fanpage Thái Công Interior Design, đội ngũ của NTK đăng tải hình ảnh thiết kế 3D về công trình. Điều này khiến dân mạng thắc mắc, hoài nghi liệu căn villa liệu có thực sự đã được xây dựng hay chỉ mới là bản vẽ.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào ngày 5/11, trang Thái Công Interior Design đã bị khóa/xóa.

Bản vẽ 3D của biệt thự thiết kế cho vợ chồng Đoàn Di Băng được đăng trên trang Thái Công Interior Design vào tháng 3. Ảnh: Thái Công Interior Design.

Trên kênh YouTube Thái Công TV có 650.000 người đăng ký, series "PROJECT: DI BĂNG VILLA" vẫn hiển thị đầy đủ với 6 vlog trong 2 năm đầu thực hiện dự án biệt thự 400 tỷ đồng.

Tháng 7/2021, NTK Thái Công công bố bản phối cảnh hoàn thiện bên ngoài của dinh thự, tuy nhiên bản thiết kế xa hoa bị nhiều dân mạng chê bai là "tham lam chi tiết", "thiếu tinh tế". Thời điểm này, Đoàn Di Băng cho biết căn biệt thự được định giá 400 tỷ đồng, khiến nhiều người theo dõi trầm trồ.

Trong thời gian chờ đợi căn villa mang tên mình hoàn thành, vợ chồng cô cùng các con chuyển đến sống tại một biệt thự khác ở quận 7 (cũ), TP.HCM. Dù được giới thiệu chỉ là nơi "ở tạm", độ hoành tráng của căn nhà này cũng khiến nhiều người bất ngờ.

Đoàn Di Băng cho biết biệt thự quận 7 là món quà đặc biệt mà chồng cô dành tặng vợ nhân dịp chuẩn bị chào đón con gái thứ hai vào tháng 9/2016. Căn nhà mang tên HanaYuki’s House, được ghép từ tên hai con gái Hana và Yuki. Căn biệt thự có tổng diện tích 300 m2, giá trị 22 tỷ đồng (vào năm 2016).

Công trình bề thế được thiết kế theo phong cách nhà vườn châu Âu với tông trắng, thường xuyên xuất hiện trong các vlog của vợ chồng cô.

Đoàn Di Băng thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh tại biệt thự ở quận 7 (cũ).

Đến cuối năm 2021, Đoàn Di Băng cho biết kế hoạch xây dựng biệt thự bị đình trệ do ảnh hưởng của dịch bệnh. NTK Thái Công cũng thuyết phục chủ nhà thay đổi lại toàn bộ thiết kế theo hướng mới.

Video cập nhật cuối cùng trên kênh YouTube của Thái Công về dự án Di Băng Villa là vào tháng 5/2023, khi vợ chồng nữ đại gia được xem bản thiết kế nội thất từ Thái Công.

Hình tượng "phú bà" sụp đổ

Cuối năm 2024, trong vlog trang trí Giáng sinh cho căn nhà hiện tại ở quận 7, Đoàn Di Băng tiết lộ đây là năm cuối đón năm mới ở đây vì sắp chuyển về nhà mới. Dân mạng háo hức chờ ngày được xem diện mạo căn villa trăm tỷ của nữ đại gia.

Thế nhưng đến hiện tại, sau nhiều ồn ào về buôn bán hàng giả, thực hư về sự tồn tại của biệt thự 400 tỷ đồng vẫn là câu hỏi lớn. Đoàn Di Băng "biến mất" khỏi mạng xã hội, không cập nhật thêm tình hình liên quan đến công trình "để đời" này.

Mối quan hệ của Đoàn Di Băng cùng NTK Thái Công - người góp phần đưa danh tiếng của cô rầm rộ trên mạng thông qua quảng bá về biệt thự này - cũng bị nhiều người theo dõi thắc mắc.

Đến nay, số phận biệt thự 400 tỷ vẫn là câu hỏi được nhiều người thắc mắc.

Vào tháng 5, khi loạt sản phẩm do ca sĩ sinh năm 1990 quảng cáo và bán ra dính lùm xùm không đạt chất lượng, nhiều người phát hiện Thái Công đã âm thầm xóa toàn bộ ảnh chụp chung với vợ chồng cô trên fanpage có 290.000 follow.

Đến ngày 29/5, nhà thiết kế nội thất lên tiếng phủ nhận việc "nghỉ chơi" với Đoàn Di Băng qua một bài đăng trên trang cá nhân. Ông giải thích rằng cứ sau 3-4 tháng, đội ngũ quản lý sẽ ẩn bớt một số bài cũ, bao gồm cả bài của ông chứ không riêng bài đăng với Đoàn Di Băng.

Đoàn Di Băng (tên thật Phạm Thị Thanh Thúy) nổi tiếng mạng xã hội khi liên tục khoe cuộc sống giàu sang, ở biệt thự và vung tiền thuê bảo mẫu cho con. Cô cũng liên tục đăng hình sử dụng túi hiệu, quần áo đắt tiền từ các nhà mốt xa xỉ.

Tận dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, nữ ca sĩ đã đứng ra quảng cáo và kinh doanh nhiều mặt hàng từ mỹ phẩm đến thực phẩm chức năng. Trong đó, nhiều sản phẩm được cô quảng cáo lố, "thần thánh hóa" chức năng và bán với giá cao. Đây được cho là một trong những cách giúp cô thu lời lớn.

Đầu tháng 5 đến nay, vợ chồng "đại gia quận 7" liên tục bị réo tên khi các sản phẩm do cô quảng cáo, được phân phối bởi công ty ông Nguyễn Quốc Vũ đứng tên, bị yêu cầu thu hồi.

Tác giả: Đinh Phạm

Ảnh: Đoàn Di Băng/Facebook

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn