Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các đơn vị, địa phương phải đảm bảo tiến độ triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phan Đức Đồng – Bí thư Thành ủy Vinh; lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc

Giám đốc Sở GTVT Hoàng Phú Hiền báo cáo tình hình thực hiện các công trình, dự án trọng điểm do Sở GTVT làm Chủ đầu tư

Vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng

Sở GTVT được giao làm Chủ đầu tư 03 Dự án trọng điểm cấp tỉnh là Dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7 – Km76; Dự án Đường giao thông nối Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ) và Dự án Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 2) với tổng mức đầu tư là 6.805 tỷ đồng. Tổng số vốn năm 2024 bố trí cho 03 dự án là 1.434,784 tỷ đồng. Đến nay, kết quả giải ngân nguồn vốn năm 2024 là 155,421 tỷ đồng, đạt 10,8%.

Dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7 – Km76 đã bàn giao mặt bằng 56,96 Km/59,91 km, đạt 95%, còn vướng 2,95km/134 hộ. Giá trị xây lắp thực hiện đến nay khoảng 2.107 tỷ đồng/2.789 tỷ đồng, đạt 75,5% theo hợp đồng. Nguồn vốn đã bố trí đến nay là 3.775 tỷ đồng; trong đó năm 2024 là 948,558 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đến nay là 2.918 tỷ đồng, đạt 78%. Đến nay giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 là 90,884 tỷ đồng, đạt 10% so với tổng số vốn bố trí… Trong thời gian tới, thi công hoàn thành nền đường trước ngày 30/8/2024; thi công hoàn thành móng, mặt đường các đoạn không xử lý đất yếu (54,8 km) trước ngày 30/10/2024. Thi công xong móng, mặt đường, hệ thống an toàn giao thông các đoạn xử lý đất yếu (1,2 km trước ngày 31/12/2024). Các cầu Tân Long, Kênh Nhà Lê, Lạch Vạn, Nghi Quang hoàn thành trong tháng 4/2024. Cầu Hoàng Mai hoàn thành trong tháng 5/2024. Cầu Lạch Quèn, Cửa Thơi, Nghi Tân hoàn thành trong tháng 10/2024.

Đối với Dự án Đường giao thông nối Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ): Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đến nay đã hoàn thành phần tuyến chính (21,363km), chỉ còn phạm vi nút giao QL.48E, phạm vi nút giao với đường Hồ Chí Minh... Giá trị xây lắp thực hiện đến nay khoảng 480/525 tỷ đồng, đạt 92% theo hợp đồng. Nguồn vốn đã bố trí đến nay là 674 tỷ đồng, trong đó năm 2024 là 97,046 tỷ đồng. Để đảm bảo hoàn thành dự án trong năm 2024 kiến nghị bố trí kế hoạch vốn còn lại trong năm 2024 là 65,014 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đến nay là 598 tỷ đồng, đạt 88%. Đến nay giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 là 18,537 tỷ đồng, đạt 19% so với tổng số vốn bố trí… Trong thời gian tới, hoàn thành toàn bộ hạng mục thảm bê tông nhựa, nút giao QL.48E, nút giao đường Hồ Chí Minh và hệ thống chiếu sáng, đèn tín hiệu điều khiển giao thông trước ngày 31/5/2024. Công tác hoàn thiện bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 6/2024.

Dự án Đường giao thông nối Vinh – Cửa Lò (giai đoạn 2), đã chi trả tiền đền bù vấn đề nứt nẻ nhà dân do thi công công trình được 119/471 hộ, đạt 25%. Giá trị xây lắp thực hiện đến nay khoảng 690/988 tỷ đồng, đạt 70% theo hợp đồng. Nguồn vốn đã bố trí đến nay là 1.135 tỷ đồng. Để đảm bảo hoàn thành dự án trong năm 2024 kiến nghị bố trí kế hoạch vốn còn lại trong năm 2024 là 125 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đến nay là 792 tỷ đồng đạt 70%. Đến nay giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 là 46 tỷ đồng, đạt 12% so với tổng số vốn bố trí… Trong thời gian tới, thi công hoàn thành hạng mục thảm bê tông nhựa trước ngày 30/5/2024; thi công hoàn thành hạng mục vỉa hè, hệ thống an toàn giao thông và cầu kênh số 01 trước ngày 30/6/2024. Công tác hoàn thiện bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 7/2024.

Hiện công tác GPMB các dự án trên vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Về xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp (xã Quỳnh Lộc, xã Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai) còn 05 hộ xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp (giai đoạn từ 2000 - 2011) nay thu hồi toàn bộ, nhưng không còn thửa đất ở nào khác. Một số hộ ở xã Nghi Quang xây dựng nhà ở vượt diện tích đất ở được cấp, xây nhà ở trên đất UBND xã quản lý, xây dựng nhà ở sau thời điểm công bố quy hoạch dự án; một số hộ không có giấy tờ về đất; một số hộ xã Nghi Yên yêu cầu xác định lại ranh giới, diện tích đất. Một số hộ dân yêu cầu nâng giá đất, giá tài sản; yêu cầu giảm giá cấp đất tái định cư (xã Quỳnh Thọ - Quỳnh Lưu)...

Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An Nguyễn Quang Trung báo cáo tiến độ dự án xây dựng Bệnh viện giai đoạn 2

Về Dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2) thuộc dự án nhóm A với quy mô 1.000 giường bệnh: Từ năm 2021 đến nay đã và đang thực hiện 29 gói thầu, trong đó có 26 gói thầu tư vấn và 03 gói thầu xây lắp, thiết bị. Tổng mức đầu tư của dự án là 1.259 tỷ đồng. Lũy kế kế hoạch vốn được bố trí từ năm 2021 đến nay là 661,5 tỷ đồng. Kế hoạch vốn đã bố trí lần 1 năm 2024 là 130 tỷ đồng; đã giải ngân 4,9 tỷ đồng, sẽ giải ngân 100% số vốn trong Quý 2/2024 (125,1 tỷ đồng). Đề nghị bố trí bổ sung 380 tỷ đồng để thanh toán khối lượng hoàn thành đến 31/12/2024.

Dự án còn 06 hộ dân chưa GPMB, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo giải quyết sớm công tác thu hồi đất, đồng thời HĐND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ, bồi thường GPMB và san lấp. Ưu tiên bố trí kinh phí còn thiếu 597,5 tỷ đồng để hoàn thành dự án, đặc biệt hoàn chỉnh khối nhà chính 1.000 giường bệnh tiêu chuẩn đưa vào phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân. UBND thành phố Vinh có phương án di dời nghĩa trang để đảm bảo mỹ quan cửa ngõ thành phố, đồng thời Bệnh viện có diện tích đất để thực hiện các hạng mục của dự án...

Phó Giám đốc Sở TN&MT Phạm Văn Toàn trả lời các nội dung kiến nghị về nguồn gốc đất đai

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương có dự án đi qua đã báo cáo rõ hơn về vướng mắc; những nội dung vượt thẩm quyền kiến nghị tỉnh, các ngành giải quyết; đồng thời đưa ra mốc thời gian cam kết thực hiện bàn giao mặt bằng. Lãnh đạo các Sở, ngành đã trả lời cụ thể các nội dung thuộc thẩm quyền.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao quyết tâm, tinh thần, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện các dự án trọng điểm; đồng thời, cho biết những vướng mắc, khó khăn tại các địa phương là do lịch sử để lại. UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; đặc biệt quyết liệt thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần đẩy nhanh các giấy tờ, văn bản, thủ tục trong thực hiện các dự án. Những kiến nghị, đề xuất của các địa phương gần như cơ bản đã được UBND tỉnh nắm bắt, tổ chức các buổi làm việc để tập trung tháo gỡ. Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc cụ thể của từng địa phương để các dự án hoàn thành theo tiến độ đề ra.

Cơ bản các công trình đảm bảo hoàn thành và vượt kế hoạch

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy đánh giá quá trình triển khai thực hiện các dự án cơ bản bảo đảm tiến độ đặt ra; tinh thần, thái độ, cách vào cuộc của các chủ đầu tư, nhà thầu, địa phương nhìn chung hết sức trách nhiệm. Qua kiểm tra rà soát, cơ bản các công trình đảm bảo hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Các công trình trọng điểm sau khi hoàn thành sẽ góp phần lan tỏa, có tác động tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh, Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy rất quan tâm và đã có nhiều chỉ đạo đối với các dự án này.

Bí thư Tỉnh ủy đã trả lời cụ thể đối với từng dự án. Trong đó, đối với dự án Đại lộ Vinh – Cửa Lò, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao quyết tâm bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng vào 30/7/2024. Muốn đạt tiến độ đề ra, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nhà thầu chuẩn bị đầy đủ thiết bị máy móc, nhân công, nguyên vật liệu; khó khăn vướng mắc tại địa bàn nào thì địa phương đó tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu, giải quyết kịp thời, đảm bảo hoàn thành GPMB.

Liên quan đến bố trí nguồn lực cho dự án này, quan điểm của tỉnh là sẽ cố gắng bố trí ngân sách phần vượt thu của tỉnh để dự án hoàn thành kịp tiến độ đề ra. Liên quan đến việc ảnh hưởng đến đường điện, cần phối hợp với Điện lực Nghệ An tổ chức làm việc, giải quyết hài hòa hai bên, đảm bảo an toàn. Đối với các vướng mắc liên quan đến người dân, trong quá trình thực hiện các địa phương phối hợp với đơn vị độc lập để giải quyết các nội dung vướng mắc liên quan đến đất đai.

Đối với dự án Đường ven biển, Sở GTVT thống nhất với huyện Nghi Lộc tập trung quyết liệt chỉ đạo để thực hiện đoạn qua xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc đảm bảo GPMB theo tiến độ đề ra. Thống nhất kế hoạch hoàn thành dự án vào 31/12, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu cần đeo bám quyết liệt, tập trung thiết bị, nhân lực, nguồn lực, hoàn thành theo đúng tiến độ cam kết.

Đối với dự án Đường 7C, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất đề xuất nên nghiên cứu nếu có điều kiện, tập trung nối thẳng lên đường 48E để GPMB phạm vi nút giao với đường QL.48E (huyện Đô Lương), nút giao với đường Hồ Chí Minh (huyện Tân Kỳ). Giao UBND tỉnh nghiên cứu, đề xuất chủ trương với Thường trực Tỉnh ủy để có chủ trương tiến hành thực hiện trong giai đoạn này.

Đối với dự án Bệnh viện Ung bướu, trả lời cụ thể các nội dung kiến nghị, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thực hiện ngay việc di dời nghĩa trang... Với tiến độ đề ra là đầu năm 2025 đưa vào vận hành, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị nghiên cứu xem xét đưa phần vượt thu năm nay bổ sung thêm kinh phí cho dự án này.

Đối với kiến nghị của các địa phương về bảo vệ thi công, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết sẽ có báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy để có chỉ đạo đảm bảo thi công đối với các dự án trọng điểm. Gắn với cung đường mới, phải cập nhật vào quy hoạch vùng, huyện, quy hoạch phân khu chức năng để phát huy tối đa lợi thế trong thời gian tới.

