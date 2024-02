Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dự Lễ giao nhận quân tại huyện Đô Lương

Cùng tham dự ngày hội có các đồng chí: Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, các đơn vị nhận quân cùng gia đình người thân công dân nhập ngũ năm 2024.

Ngay từ sáng sớm, các tân binh của huyện Đô Lương đã tập trung đông đủ tại sân vận động huyện. Đúng 8h, buổi Lễ giao, nhận quân chính thức bắt đầu

Các đại biểu tham dự lễ giao nhận quân

Thay mặt Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Đô Lương, đồng chí Thượng tá Thái Khắc Phú – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội nhân dân và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2024 cho huyện Đô Lương.

Năm 2024, huyện Đô Lương có 248 thanh niên ưu tú tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ, trong đó, thực hiện nghĩa vụ quân sự có 228 công dân, 20 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân, giao cho các đơn vị gồm: Tổng cục kỹ thuật, Bộ Tư lệnh thông tin, Sư đoàn 324, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Công an. Trong đó có 71 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, 05 công dân có đạo …

Bí thư Huyện ủy Đô Lương Bùi Duy Đông thắp ngọn lửa truyền thống tại lễ giao, nhận quân

Chủ tịch UBND huyện Đô Lương Hoàng Văn Hiệp nổi hồi trống khai hội giao, nhận quân năm 2024

Chủ tịch UBND huyện Đô Lương Hoàng Văn Hiệp chúc mừng, động viên các tân binh

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Chủ tịch UBND huyện Đô Lương tin tưởng rằng các tân binh sẽ nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, “đem hết sức mình, dù bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn vất vả, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, Công an; ra sức học tập, rèn luyện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện mong muốn các đơn vị nhận quân giáo dục, rèn luyện, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện để các chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc, trở thành những người vừa hồng, vừa chuyên, trọn nghĩa, vẹn tình với quê hương, đất nước. Chủ tịch UBND huyện Đô Lương cũng đề nghị các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở luôn chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, công an, quan tâm giúp đỡ các gia đình quân nhân, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ổn định đời sống, phát triển kinh tế để con em yên tâm rèn luyện.

Đại diện cho 248 thanh niên nhập ngũ, tân binh Lương Văn Chinh chia sẻ cảm xúc tự hào khi được trở thành "Bộ đội Cụ Hồ"; đồng thời hứa phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin tưởng, sự mong đợi của gia đình, chính quyền các cấp

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng hoa, quà chúc mừng và động viên các thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ mà Đảng, quân đội và Nhân dân giao phó

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 tặng hoa, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ

Lễ giao nhận quân tại huyện Đô Lương được tổ chức trang trọng, nhanh gọn, an toàn, để lại nhiều ý nghĩa và ấn tượng tốt đẹp trong lòng cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân. Sau lễ giao quân, các chiến sĩ phấn khởi lên xe về đơn vị, mang theo quyết tâm làm tròn trách nhiệm, nghĩa vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Một số hình ảnh đẹp tại lễ giao nhận quân:

Người thân gia đình các tân binh có mặt từ rất sớm để tiễn con em lên đường làm nhiệm vụ

Gia đình, bạn bè tiễn các tân binh tại huyện Đô Lương lên đường nhập ngũ

Tân binh Nguyễn Đức Thắng sinh năm 2000 bịn rịn chào con trai 7 tháng tuổi và vợ lên đường nhập ngũ. Chia sẻ tâm trạng, chị Trúc Linh cho biết bản thân rất tự hào và vui khi chồng lên đường nhập ngũ tham gia bảo vệ Tổ quốc

