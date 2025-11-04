Bị ong vò vẽ đốt, bé gái 9 tuổi nguy kịch

Mới đây, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa cứu thành công một bệnh nhi 9 tuổi nguy kịch khi bị ong vò vẽ đốt hơn 50 nốt trên cơ thể.

Trước đó vào trung tuần tháng 10, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) tiếp nhận một bệnh nhi nữ 9 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đàn ong vò vẽ đốt dày đặc hơn 50 nốt ở vùng đầu, cổ và bàn tay.

Khi nhập viện, bệnh nhi xuất hiện khó thở, tụt huyết áp, da và củng mạc mắt vàng sạm, không có nước tiểu, những biểu hiện của suy đa tạng nặng do độc tố ong vò vẽ. Nhận định đây là trường hợp đặc biệt nguy hiểm, các bác sĩ lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động toàn bộ nhân lực, trang thiết bị để cứu sống bệnh nhi.

Sau 14 ngày điều trị tích cực, tình trạng của bệnh nhi đã ổn định.

Trẻ được thở máy hỗ trợ hô hấp, lọc máu liên tục, truyền máu và các chế phẩm máu, đồng thời điều trị lợi tiểu, phối hợp kháng sinh, kiểm soát chặt chẽ chức năng gan, thận và tuần hoàn. Nhờ sự theo dõi sát sao và xử trí khẩn trương, tình trạng của bệnh nhi dần ổn định.

Sau 14 ngày điều trị tích cực, bé đã được cai máy thở, ngừng lọc máu, các chức năng gan – thận phục hồi tốt, tỉnh táo, ăn uống và sinh hoạt bình thường. Hiện bệnh nhi chuẩn bị được xuất viện trong niềm vui của gia đình và các y bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc.

BSCKII. Nguyễn Hùng Mạnh, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc cho biết: Ong vò vẽ là loài có độc tính rất mạnh, chứa nhiều enzym và độc tố gây tan máu, tổn thương gan, thận, rối loạn đông máu, thậm chí có thể dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ Mạnh khuyến cáo, khi bị ong đốt, người dân không nên tự chữa bằng mẹo dân gian mà cần bình tĩnh rút bỏ ngòi nếu còn, rửa sạch vết thương, chườm lạnh giảm đau và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu nặng như khó thở, sưng phù nhiều, vàng da, thiểu niệu hoặc mệt lả, cần được cấp cứu ngay để tránh nguy cơ suy đa tạng và tử vong.

Tác giả: H.Giang

Nguồn tin: nguoiduatin.vn