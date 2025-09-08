Ong đốt khiến 1 trẻ tử vong, 1 trẻ nguy kịch

Vào khoảng 10h45 phút ngày 7/9, Bệnh viện Nhi Gia Lai tiếp nhận 3 cháu nhỏ trong tình trạng bị ong đốt tới cấp cứu.

Bệnh nhi K.T đang được lọc máu ở Bệnh viện Nhi Gia Lai



Cháu K.T. (5 tuổi, trú tại xã Ia Chía, tỉnh Gia Lai) tới viện trong tình trạng chi chít các nốt ong đốt trên cơ thể. Cháu T. bị sốc phản vệ cấp độ 4, ngưng tuần hoàn, hô hấp, tử vong vào 16h15 phút cùng ngày. Còn cháu A T. (4 tuổi, quê xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi) có 21 nốt ong đốt, bị sốc phản vệ độ 3, hiện đang phải lọc máu liên tục.

Nạn nhân thứ ba là cháu Tr.M.Q. (11 tuổi, trú tại tổ 6, phường An Phú, Gia Lai) bị sốc phản vệ độ 1, hiện sức khỏe tạm ổn.

Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai đang khẩn trương theo dõi, điều trị tích cực cho các bệnh nhân, đồng thời báo cáo Sở Y tế tỉnh Gia Lai để có chỉ đạo kịp thời.

Tác giả: Nguyễn Thảo

Nguồn tin: Báo VOV