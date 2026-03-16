Bi kịch của cặp vợ chồng đã ly hôn nhưng vẫn sống chung

Ngày 16/3, TAND Tp.HCM mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử đối với bị cáo Nguyễn Tấn Phát (SN 1985, ngụ Tp.HCM) về tội Giết người.

Người thân của bị cáo Phát vắng mặt tại tòa.

Bị cáo Phát và chị Đào Thị Bích Ph. kết hôn từ năm 2008 và có với nhau 2 người con chung. Hơn 13 năm kể từ ngày kết hôn, giữa Phát và chị Ph. phát sinh nhiều mâu thuẫn nên quyết định ly hôn.

Sau ly hôn, Phát và vợ cũ vẫn sống chung với nhau tại nhà trọ tại khu vực huyện Hóc Môn cũ, Tp.HCM. Đến năm 2022, Phát và chị Ph. chuyển về nhà cha mẹ của chị Ph. tại xã Bà Điểm, Tp.HCM để chung sống.

Trong thời gian sinh sống tại đây, Phát nghi ngờ chị Ph. có quan hệ tình cảm với nhiều người đàn ông khác nên cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Tháng 4/2024, Phát về nhà cha mẹ ruột tại ấp Trung Lân 3, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (nay là xã Bà Điểm), Tp.HCM để sinh sống.

Theo lời khai của Phát, dù đã ly hôn nhưng Phát vẫn còn thương chị Ph. nên khi có ai ve vãn vợ cũ là Phát lại nổi máu ghen. Khoảng 17h ngày 23/01/2025, Phát đón xe Grab đi làm và khi xe chạy ngang qua tiệm Massage hội người mù trên đường Nguyễn Thị Sóc, xã Bà Điểm, Tp.HCM thì nhìn thấy chị Ph. đang nói chuyện điện thoại với người khác.

Vì nghi ngờ chị Ph. nói chuyện với bạn trai nên Phát quay lại kiểm tra, từ đó giữa 2 người phát sinh mâu thuẫn. Sau đó, Phát đón xe Grab đi uống bia một mình, rồi gọi điện thoại cho chị Ph. nhiều lần nhưng không được.

Do tức giận nên tối cùng ngày, Phát đón xe ôm đến nhà của cha mẹ chị Ph. để nói chuyện. Trên đường đi, Phát ghé một cửa hàng mua một cây kéo, mục đích làm hung khí đâm chị Ph. cho bõ tức.

Đến khoảng 20h00 ngày 23/01/2025, Phát về đến nhà chị Ph. và đi thẳng lên phòng ngủ, rồi dùng kéo đâm vợ cũ. Chị Ph. vừa chống trả vừa tri hô nên được người thân giải cứu, đưa đến bệnh viện cấp cứu. Do vết thương không nguy hiểm đến tính mạng nên chị Ph. được điều trị và xuất viện không lâu sau đó.

Về phần bị cáo Phát, sau khi gây án vẫn ở lại nhà cha mẹ vợ cũ, cho đến khi bị Công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn cũ đến đưa về trụ sở làm việc và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Với hành vi nói trên, ban đầu Phát bị Công an huyện Hóc Môn (cũ), Tp.HCM khởi tố về tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, quá trình điều tra xét thấy bị cáo Phát có dấu hiệu phạm một tội nghiêm trọng hơn, từ đó Công an Tp.HCM rút hồ sơ, đồng thời quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Phát về tội Giết người.

Hơn một năm kể từ ngày gây án, bị cáo Phát bị TAND Tp.HCM đưa ra xét xử về tội Giết người. Ngồi một mình sau bục khai báo, Phát thỉnh thoảng quay xuống dưới tìm người thân, nhưng không có một ai đến dự phiên tòa.

Tỏ ra hối hận, Phát khai do vẫn còn thương nên mới ghen. Bị cáo nói không muốn vợ cũ có chồng mới vì muốn các con có đủ cả cha và mẹ. Trong lúc tức giận và có hơi men, bị cáo không làm chủ được hành vi nên mới đến nhà hành hung vợ cũ.

Thực hành quyền công tố, đại diện VKSND Tp.HCM khẳng định, dù thương tích của nạn nhân là không lớn, nhưng bị cáo Phát đã có hành vi chuẩn bị hung khí, có ý định đâm nạn nhân từ đầu, việc nạn nhân không chết là nằm ngoài ý thức của bị đó. Do đó, việc truy tố bị cáo Phát tội Giết người là đúng người, đúng tội. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, nên cần xử lý nghiêm.

Sau khi nghị án, HĐXX chấp nhận toàn bộ quan điểm của đại diện VKS khi nhận định, hành vi của bị cáo đã phạm tội giết người, cần tuyên mức án nghiêm khắc để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, xét bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận nên xem xét giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt theo quy định pháp luật, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Phát mức án 13 năm tù về tội Giết người.

Tác giả: Võ Công Thư

Nguồn tin: nguoiduatin.vn