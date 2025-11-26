Bị chê 'to như khủng long', cô gái 86 kg giảm 25 kg trong 5 tháng

Vũ Hằng Nga trước và sau khi giảm 25 kg.

Vũ Hằng Nga (27 tuổi, freelancer tại Hà Nội) vốn có vóc dáng nhỏ nhắn, cao 1,64 m và cân nặng chưa đến 50 kg. Tuy nhiên từng có thời điểm, cân nặng của cô chạm mốc 86 kg do trầm cảm và rối loạn nội tiết.

“Khi đó mọi người thường nói tôi là 'đồ béo', ‘to như khủng long’, khiến tôi rất buồn và xấu hổ”, cô chia sẻ.

Sau một thời gian, cân nặng của Nga giảm tự nhiên xuống còn 78 kg dù không tập luyện. Nhưng biến cố bất ngờ ập đến khi bố cô qua đời, khiến tình trạng trầm cảm ngày càng nặng hơn. Nga phải sử dụng thuốc điều trị rối loạn lo âu và nội tiết, dẫn đến nổi nhiều mụn, rụng tóc, da xấu và sức khỏe giảm sút trầm trọng.

Đến cuối tháng 4/2024, khi nhận thấy thể chất lẫn tinh thần dần kiệt quệ, Nga quyết tâm thay đổi. Chỉ trong 5 tháng, với kỷ luật nghiêm ngặt trong ăn uống và luyện tập, cô đã giảm thành công 25 kg, lấy lại vóc dáng và sức khỏe.

Quá trình giảm cân

Giai đoạn đầu, Hằng Nga áp dụng phương pháp ăn theo nhóm máu kết hợp đi bộ 10.000 bước/ngày để cải thiện sức bền. Khi cân nặng giảm xuống khoảng 63 kg, Nga bắt đầu tăng cường vận động bằng cách nhảy dây 2.000-3.000 nhịp/ngày nhằm tạo thêm áp lực đốt mỡ và siết cơ.

Trong chế độ ăn, Nga ưu tiên sự tối giản và lành mạnh. Cô gần như chỉ dùng các loại rau cải lá xanh, thay thế tinh bột truyền thống bằng mì nưa, bún nưa, miến khoai lang để giảm calo. Lượng đạm được bổ sung chủ yếu từ cá, đặc biệt là cá hồi và cá tầm.

Hằng Nga tự tin hơn sau quá trình kiên trì lấy lại vóc dáng.

Song song với chế độ ăn uống, tập luyện, Nga áp dụng nhiều mẹo nhỏ hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát thèm ăn như đứng thẳng lưng dựa tường 30 phút sau khi ăn, không uống nước khi đang ăn, thay cà phê truyền thống bằng cold brew. Nga tự nhận mình là kiểu người “luôn làm đến nơi đến chốn”, nên quá trình giảm cân diễn ra khá thuận lợi.

“Khi có dấu hiệu chững cân, tôi không nản mà tìm ngay hướng điều chỉnh. May mắn chắc cũng có phần, nhưng kỷ luật là quan trọng nhất”, cô nói.

Đến khoảng tháng 10/2024, cân nặng của Nga đạt mốc 53 kg, sức khỏe dần ổn định và tâm lý cũng nhẹ nhàng hơn. Vì thế, cô xem đây là hành trình “tự chữa lành”.

“Tôi rất hạnh phúc tự hào vì bản thân đã vượt qua được chính mình của những ngày tối tăm trước đó”, Nga bày tỏ.

Nga duy trì chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh để giữ cân.

Hiện tại, Nga vẫn duy trì thói quen đi bộ siết bụng 10.000 bước/ngày, ưu tiên ăn cơm nhà để kiểm soát lượng calo và hiến máu định kỳ 3 tháng/lần. Tuy nhiên, sau khi thay đổi ngoại hình, Nga phải đối mặt với một rắc rối mới: nhiều trang mạng tự ý sử dụng hình ảnh của cô để quảng cáo thuốc giảm cân, gây ảnh hưởng xấu đến danh dự và uy tín cá nhân.

“Bạn bè liên tục gửi cho tôi những bài đăng giả mạo. Tôi đã phải đính chính rất nhiều vì tôi chưa từng sử dụng hay bán bất kỳ loại thực phẩm chức năng, thực đơn giảm cân nào”, Nga khẳng định.

Người đồng hành đặc biệt

Trong suốt hành trình giảm cân và hồi phục tinh thần, Hằng Nga cho biết cô may mắn khi luôn có một người âm thầm đồng hành, đó là Hân - bạn trai hơn cô 10 tuổi.

“Anh là người ủng hộ và động viên tôi nhiều nhất. Những lúc tôi khủng hoảng, gào khóc, phải dùng thuốc an thần, anh luôn ôm lấy và an ủi tôi”, Nga kể.

Không chỉ động viên tinh thần, Hân còn tự nguyện áp dụng chế độ ăn y hệt người yêu trong suốt quá trình cô giảm cân. “Trong thời gian tôi siết cân, tôi ăn gì anh cũng đề nghị được ăn giống vậy để cùng cố gắng. Tôi thương và biết ơn anh”, Nga chia sẻ.

Bộ ảnh cưới rạng rỡ của Hằng Nga và người yêu.

Chuyện tình của Nga và Hân bắt đầu từ gần một thập kỷ trước, khi Nga còn là sinh viên đại học, với vóc dáng nhỏ nhắn chỉ khoảng 47 kg. Khoảng cách tuổi tác từng khiến cô do dự, nhưng sự kiên trì và tình cảm chân thành của Hân khiến Nga rung động. Từ cú sốc mất người thân đến những tháng ngày chống chọi với trầm cảm và nỗi tự ti về ngoại hình, Nga đều có người yêu bên cạnh chở che, tiếp sức.

Đến nay, sức khỏe thể chất và tinh thần của Nga đã ổn định, cặp đôi sẵn sàng bước sang giai đoạn mới của cuộc đời. Ngày 16/11, Nga chia sẻ bộ ảnh cưới lên mạng xã hội như một cách đánh dấu hành trình thay đổi mạnh mẽ của bản thân. Bộ ảnh nhanh chóng thu hút hơn 30.000 lượt thích và hàng trăm bình luận chúc phúc, khen ngợi.

“Động lực giảm cân của mình đây rồi”, “quá tuyệt vời, đúng là một hành trình truyền cảm hứng”, “ảnh cưới của bạn đẹp quá, ánh mắt nụ cười toát ra sự hạnh phúc tràn màn hình luôn”, “chúc bạn luôn hạnh phúc nhé, bạn đã cố gắng rất nhiều rồi”, một số cư dân mạng để lại lời nhắn nhủ.

Chia sẻ về cảm nhận khi ngắm nhìn chính mình trong bộ ảnh cưới, Nga xúc động nói: “Tôi thật sự không nghĩ mình có thể tươi cười rạng rỡ đến vậy. Tôi rất hạnh phúc và biết ơn bản thân vì đã cố gắng”.

Vượt qua nhiều thử thách, cặp đôi chuẩn bị về chung 1 nhà.

