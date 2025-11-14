Nên ăn bơ thế nào để hỗ trợ giảm cân hiệu quả?

Thành phần dinh dưỡng của quả bơ

Theo Pharmacity, 100g thịt quả bơ cung cấp khoảng 160 calo, đồng thời là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng như: Protein: 1,9g; Tinh bột: 2,3g; Chất béo: 9,4g (đa phần là chất béo không bão hòa đơn); Chất xơ: 0,5g; Canxi: 60mg; Sắt: 1,6mg; Kali: 351mg (14% nhu cầu khuyến nghị); Vitamin C: 17mg; Vitamin E: 2,66mg (17% nhu cầu khuyến nghị); Folate: 35mcg (20% nhu cầu khuyến nghị).

Nhờ khả năng tăng cảm giác no, cung cấp chất béo lành mạnh và cải thiện quá trình chuyển hóa, bơ là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn kiểm soát cân nặng

Lợi ích bất ngờ của quả bơ trong giảm cân

Tăng cường trao đổi chất: Các chất béo không bão hòa đơn trong bơ giúp cơ thể chuyển hóa năng lượng hiệu quả, cung cấp năng lượng tự nhiên và hỗ trợ giảm cân.

Giúp cảm giác no lâu: Hàm lượng chất xơ và chất béo lành mạnh cao giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, giảm cảm giác thèm ăn và kiểm soát lượng thức ăn trong ngày.

Giảm mỡ bụng: Chất béo tốt trong bơ giúp giảm mỡ bụng, loại mỡ liên quan đến các bệnh tim mạch và tiểu đường. Một nghiên cứu cho thấy, việc tiêu thụ 40g dầu bơ mỗi ngày trong 4 tuần có thể giảm mỡ bụng tới 1,6% so với nhóm sử dụng dầu hạt lanh.

Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư: Bơ giàu beta-carotene, tiền chất của vitamin A, và các chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi gốc tự do, từ đó hỗ trợ giảm nguy cơ phát triển tế bào ung thư.

Cải thiện sức khỏe mắt: Lutein và zeaxanthin trong bơ giúp bảo vệ mắt khỏi ánh sáng xanh, duy trì thị lực khỏe mạnh và làm chậm quá trình thoái hóa điểm vàng ở người lớn tuổi.

Tăng cường tiêu hóa: Hàm lượng chất xơ cao trong bơ vừa giúp no lâu vừa hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, duy trì hệ vi sinh vật có lợi, giảm táo bón và nâng cao sức khỏe đường ruột.

Ăn bơ bao nhiêu là đủ?

Mặc dù tốt cho sức khỏe và hỗ trợ giảm cân, bơ vẫn là loại trái cây giàu năng lượng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi người chỉ nên ăn 1/4-1/2 quả bơ mỗi ngày, kết hợp chế độ ăn cân bằng và lối sống năng động để đạt hiệu quả giảm cân tối ưu.

