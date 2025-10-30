Bị cáo đánh bạc nhiều nhất ở King Club khai nguồn tiền do "tiết kiệm, tích lũy"

Sáng 30/10, TAND Hà Nội tiếp tục phiên xét xử vụ án “Đánh bạc"; "Tổ chức đánh bạc” xảy ra tại câu lạc bộ King Club, tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội. Hội đồng xét xử chuyển sang phần xét hỏi. Người đầu tiên được gọi lên xét hỏi là bị cáo Bùi Văn Huynh (47 tuổi) với cáo buộc là người đánh bạc nhiều nhất trong vụ án này.

Theo cáo trạng, Bùi Văn Huynh đến King Club mở thẻ với biệt danh "Mr Calla". Từ ngày 7/2/2024-21/6/2024, bị cáo đã 34 lần đánh bạc bằng hình thức Baccarat, với tổng số tiền giao dịch 16,3 triệu USD (tương đương hơn 300 tỉ đồng). Trong đó, lần chơi nhiều nhất là hơn 1,7 triệu USD (tương đương hơn 41 tỉ đồng).

Theo đại diện Viện kiểm sát, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý kinh tế, gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của cơ quan công quyền và đội ngũ cán bộ, công chức. Nhiều bị cáo hiểu rõ các quy định của pháp luật cấm người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng nhưng vẫn cố tình vi phạm, thể hiện sự coi thường pháp luật.

Tại tòa, "Mr Calla" Bùi Văn Huynh khai biết đến King Club là do một người bạn quốc tịch Hàn Quốc giới thiệu. Sau đó bị cáo mang chứng minh nhân dân, số điện thoại đến câu lạc bộ để nhân viên mở thẻ với biệt danh nước ngoài. Khi hoàn tất các thủ tục này thì mới được vào chơi bạc.

Khi được chủ tọa hỏi vì sao không dùng tên mình mà lại sử dụng biệt danh nước ngoài, Bùi Văn Huynh khai: "Bị cáo chỉ biết vào đó chơi chứ không nhận thức được". Bùi Văn Huynh cũng cho biết chỉ chơi một trò Baccarat tại King Club.

"Bị cáo chỉ ý thức được đến câu lạc bộ là chơi giải trí, trò chơi có thưởng. Khi bị cơ quan điều tra mời lên mới biết đó là hành vi vi phạm", bị cáo Bùi Văn Huynh phân trần tại tòa.

Khi được chủ tọa hỏi về nguồn tiền để đánh bạc, bị cáo Bùi Văn Huynh nói đây là số tiền do "tiết kiệm, tích lũy" mà có. Bị cáo Huynh nói về bản chất bị cáo không có nhiều tiền như vậy. Sau đó, chủ tọa nhắc nhở bị cáo rằng đây là các khoản cộng dồn từ nhiều lần đánh bạc của bị cáo.

Theo cáo trạng, tổng số tiền 136 bị cáo giao dịch đánh bạc trong vụ án là hơn 2.500 tỉ đồng. King Club do bị cáo Kim In Sung (đang bỏ trốn) điều hành. Trong vụ án, Kim In Sung được xác định đã thu lợi bất chính hơn 9,2 triệu USD (khoảng 222 tỉ đồng). Khi vụ án bị phát hiện, điều tra, Kim In Sung đã xuất cảnh khỏi Việt Nam.

