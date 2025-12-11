Hoạt động livestream bán hàng của người nổi tiếng bị siết chặt

Luật Thương mại điện tử được Quốc hội thông qua ngày 10/12 đã bổ sung khung pháp lý rõ ràng cho hoạt động livestream bán hàng. Theo đó, người nổi tiếng tham gia bán hàng trực tuyến phải định danh, xác thực thông tin và đảm bảo nội dung quảng bá đúng sự thật. Mọi hành vi cung cấp thông tin sai lệch về sản phẩm, giá cả hoặc xuất xứ đều bị cấm. Người livestream cũng phải dừng phát sóng khi phát hiện vi phạm. Quy định mới nhằm tăng minh bạch thị trường, bảo vệ người tiêu dùng và nâng cao trách nhiệm pháp lý của các bên liên quan./.

Tác giả: Dương Linh

Nguồn tin: vietnamplus.vn