Không chỉ ngon, nấm rơm còn mang đến loạt lợi ích khiến bạn muốn ăn mỗi ngày

Những tác dụng nổi bật của nấm rơm

Tăng cường miễn dịch: Nấm rơm chứa ergothioneine - chất chống oxy hóa giúp trung hòa gốc tự do và bảo vệ tế bào. Kết hợp cùng vitamin A, C và nhóm B, loại nấm này hỗ trợ tăng sức đề kháng, chống lại vi khuẩn, virus và thúc đẩy quá trình phục hồi mô.

Hỗ trợ tim mạch, kiểm soát cholesterol: Giàu chất xơ hòa tan và hầu như không chứa chất béo bão hòa, nấm rơm giúp giảm hấp thu cholesterol xấu (LDL). Các khoáng chất như kali và đồng góp phần ổn định huyết áp và tăng đàn hồi mạch máu, từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

Giúp cơ thể phát triển và phục hồi: Protein thực vật trong nấm rơm có giá trị sinh học cao, phù hợp cho trẻ em trong giai đoạn phát triển, người cao tuổi hoặc người cần phục hồi khối cơ.

Tốt cho người đái tháo đường: Hàm lượng carbohydrate thấp, cùng insulin tự nhiên và các chất chống oxy hóa, giúp ổn định đường huyết và hỗ trợ tuyến tụy hoạt động hiệu quả.

Chống oxy hóa, làm chậm lão hóa: Selen và các hợp chất phenolic có khả năng loại bỏ gốc tự do, hạn chế tổn thương DNA và giảm tốc độ lão hóa tế bào.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư:B eta-glucan và axit linoleic trong nấm rơm đã được chứng minh có tác dụng ức chế sự phát triển của một số loại tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư vú và tuyến tiền liệt. Selen trong nấm cũng giúp giảm tổn thương DNA và ức chế hình thành khối u.

Tốt cho xương khớp và phòng thiếu máu: Vitamin D và canxi trong nấm rơm giúp tăng hấp thu canxi, hỗ trợ xương chắc khỏe. Lượng sắt tự nhiên dồi dào góp phần giảm nguy cơ thiếu máu, nhất là ở phụ nữ và người lớn tuổi.

Một số lợi ích khác: Thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ gan và tiêu hóa; Hỗ trợ tăng tiết sữa cho phụ nữ sau sinh; Giúp ổn định huyết áp và tuần hoàn máu; Cải thiện sức khỏe tổng thể, tăng cảm giác nhẹ nhõm.

Ăn nhiều nấm rơm có tốt không?

Dù giàu dinh dưỡng, việc ăn quá nhiều nấm rơm có thể gây tác dụng ngược. Hàm lượng chất xơ cao có thể khiến một số người bị đầy hơi, đau bụng hoặc tiêu chảy. Người có cơ địa dị ứng cũng có thể gặp phản ứng với protein hoặc enzyme trong nấm.

Nếu nấm được trồng ở khu vực ô nhiễm, nguy cơ nhiễm kim loại nặng như asen có thể gây tổn thương gan, thận khi sử dụng lâu dài. Các chuyên gia khuyến nghị nên dùng với lượng vừa phải, khoảng 2-3 bữa/tuần, đồng thời chọn nấm sạch và nấu chín kỹ.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn