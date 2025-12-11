Nhạc sĩ 10 tỷ view ngưng sáng tác, bỏ học Nhạc viện “vào ngành” Công an?

Nguyễn Văn Chung đang trở thành tâm điểm mạng xã hội sau khi hình ảnh anh xuất hiện tại Gala cuộc thi “Trường học không ma túy” được lan truyền rộng rãi. Trong bức ảnh đang gây chú ý, có thể thấy anh đứng giữa hai chiến sĩ Công an, cùng tạo dáng chụp ảnh trước phông nền của chương trình. Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ vì tạo cảm giác bất ngờ và thú vị, khiến nhiều người thích thú biến thành meme.

Bức ảnh Nguyễn Văn Chung đang viral rần rần

Bài đăng hơn 100 nghìn reaction

Bài đăng của Cục Điều tra phòng chống tội phạm ma túy về hình ảnh này đã thu hút gần 100 nghìn lượt reaction. Độ viral tăng mạnh khi trang còn đăng thêm đoạn clip Nguyễn Văn Chung tham gia tiểu phẩm tuyên truyền trong khuôn khổ sự kiện, kèm mô tả gây cười: “Cụ Nguyễn Văn Chung bỏ nghề viết nhạc, thôi học ở nhạc viện để ‘vào ngành’ Công an!”. Đây chỉ là nội dung truyền thông mang tính hài hước nhằm thu hút sự quan tâm của giới trẻ cho chương trình phòng chống ma túy trong trường học.

Bài đăng gây chú ý ngay sau đó

Nguyễn Văn Chung vẫn được biết đến trước hết là nhạc sĩ sở hữu nhiều ca khúc nổi bật của Việt Nam. Kho nhạc của Nguyễn Văn Chung khổng lồ đến mức bao trùm mọi lĩnh vực. Giai đoạn đầu, Nguyễn Văn Chung thăng hoa với hàng loạt bài hát gắn liền với ký ức của người nghe trẻ như Vầng Trăng Khóc, Con Đường Mưa, Pha Lê Tím, Mùa Đông Không Lạnh hay Chiếc Khăn Gió Ấm. Nhiều ca khúc trong số đó trở thành hiện tượng nhạc trực tuyến, giúp anh được gọi là “nhạc sĩ của những bài hit”.

Năm qua, Nguyễn Văn Chung trở thành hiện tượng khi Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình lan tỏa đại chúng

Trong sự nghiệp sáng tác, Nhật Ký Của Mẹ là một dấu ấn đặc biệt, tạo nên sức lan tỏa vượt khỏi thị trường trong nước, được dịch và trình bày tại nhiều quốc gia. Bên cạnh nhạc trẻ, Nguyễn Văn Chung còn sáng tác nhạc thiếu nhi, nhạc phim và những ca khúc mang thông điệp xã hội. Năm qua, Nguyễn Văn Chung trở thành hiện tượng khi Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình lan tỏa đại chúng, thu về 10 tỷ view trên mọi nền tảng và là nhạc đại diện cho làn sóng yêu nước mới, vang vọng khắp các concert quốc gia.

Nguyễn Văn Chung tiếp tục thu hút sự quan tâm khi đỗ đại học lần thứ hai ở tuổi 42, trở thành sinh viên hệ chính quy ngành Sư phạm Âm nhạc tại Nhạc viện TP.HCM

Gần đây, Nguyễn Văn Chung tiếp tục thu hút sự quan tâm khi đỗ đại học lần thứ hai ở tuổi 42, trở thành sinh viên hệ chính quy ngành Sư phạm Âm nhạc tại Nhạc viện TP.HCM với tổng điểm 21.17. Anh cho biết mục tiêu là hệ thống hóa kiến thức sau hơn 20 năm sáng tác và có nền tảng chuyên môn bài bản để giảng dạy, giao lưu với học sinh - sinh viên. Hành trình âm nhạc của Nguyễn Văn Chung vẫn tiếp tục theo cách nghiêm túc và bền bỉ như những gì anh đã làm suốt hơn hai thập kỷ qua.

Tác giả: Tuyết Anh

Nguồn tin: Phụ nữ Mới