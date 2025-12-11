Thảo luận tại tổ 2: Nhiều vấn đề về văn hóa – xã hội được quan tâm

Tham dự phiên thảo luận có lãnh đạo các Sở, ngành; lãnh đạo HĐND các phường, xã sau sắp xếp đơn vị hành chính thuộc các huyện: Nam Đàn, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai (cũ).

Đồng chí Hà Xuân Quang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Diễn Châu, Tổ trưởng Tổ thảo luận số 2 định hướng các nội dung thảo luận

Tại phiên thảo luận tổ, bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu HĐND tỉnh cũng tập trung đánh giá, phân tích những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội trong năm qua.

Đại biểu Nguyễn Thị Anh Hoa phát biểu

Bày tỏ băn khoăn trước khó khăn trong công tác tuyển dụng lao động, đặc biệt đối với lao động có tay nghề cao, đại biểu Nguyễn Thị Anh Hoa đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, tiến độ triển khai Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 08/01/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kết nối cung – cầu lao động, giải quyết việc làm, thu hút lao động cho các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2025 – 2030”, đặc biệt là việc thành lập Ban Chỉ đạo kết nối cung cầu lao động cấp tỉnh và cấp xã để giải quyết vấn đề lao động. Nhấn mạnh về mối lo ngại trong vấn đề an toàn thực phẩm, đặc biệt là sự hiện diện của thực phẩm trôi nổi gây bức xúc trong cử tri, đại biểu đề nghị ngành y tế đưa ra giải pháp quyết liệt để kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hồ Thị Châu Loan trao đổi về công tác tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh

Làm rõ việc cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hồ Thị Châu Loan cho biết, việc triển khai Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 08/01/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kết nối cung – cầu lao động, giải quyết việc làm, thu hút lao động cho các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2025 – 2030” thuộc trách nhiệm của Sở Nội vụ.

Với trách nhiệm của ngành, thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và các địa phương tổ chức các phiên, sàn giao dịch việc làm để thu hút lao động về làm việc trong các khu công nghiệp VSIP, WHA. Bên cạnh đó, Trung tâm Giới thiệu việc làm của tỉnh đã kết nối thông tin cho người lao động với các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cũng đã đến trực tiếp các địa bàn xã để tiến hành tư vấn, cung cấp các thông tin và chính sách để tuyển dụng lao động. Ngành cũng đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp để gắn kết trong vấn đề đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực có kỹ năng nghề để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Đối với vấn đề an toàn thực phẩm, Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Minh Tuệ thừa nhận hiện vẫn có các thực phẩm bẩn trôi nổi trên thị trường. Nghệ An là tỉnh có địa bàn rộng, địa hình cũng rất phức tạp, do đó việc quản lý an toàn thực phẩm cũng gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, liên quan đến thói quen của người tiêu dùng vì hiện nay người tiêu dùng chủ yếu mua thực phẩm tại các chợ truyền thống, rất khó kiểm soát về chất lượng. Hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm có sự tham gia của nhiều nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, ngành Y tế. Tuy nhiên, công tác quản lý, giám sát tại các địa phương, đặc biệt là cấp xã chưa được thường xuyên và liên tục; sự phối kết hợp giữa các cấp, các ngành cũng chưa thực sự chặt chẽ.

Trước đây, UBND tỉnh đã ban hành quy định về phân công, phân cấp, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, hiện các ngành đang tham mưu thay đổi quy định để phù hợp với tình hình thực tiễn; đặc biệt là sẽ phân cấp, phân quyền mạnh về cho các xã, phường.

Về trách nhiệm của ngành Y tế, hiện Sở đang tham mưu cho Bộ Y tế sửa đổi Nghị định quy định một số các điều của Luật An toàn thực phẩm, phân định rõ hơn trong công tác quản lý về an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoạt động về thanh tra liên ngành, chuyên ngành, cũng như là giám sát và hậu kiểm thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm. Trong đó sẽ tập trung sẽ kiểm tra các bếp ăn tập thể trường học, các khu công nghiệp…. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục để nâng cao nhận thức của người dân trong tiêu dùng về an toàn thực phẩm.

Đại biểu Chu Đức Thái đề nghị rà soát các thiết chế văn hóa cấp tỉnh

Liên quan đến các thiết chế văn hóa cấp tỉnh, đại biểu Chu Đức Thái (tổ đại biểu số 7 – huyện Diễn Châu cũ) đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Sở, ngành rà soát các thiết chế văn hóa cấp tỉnh. Hiện nay, nhiều thiết chế văn hóa cấp tỉnh xuống cấp nghiêm trọng, như tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Thị Mỹ Hạnh phát biểu

Làm rõ nội dung trên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Thị Mỹ Hạnh thừa nhận, trên địa bàn tỉnh hiện có nhiều thiết chế văn hóa cấp tỉnh xuống cấp nghiêm trọng. Như tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao, tỉnh đã xây dựng quy hoạch Khu Liên hợp Thể thao Bắc Trung bộ tại đường 72m với diện tích 173 hecta, tuy nhiên đến nay vẫn chưa xây dựng được do không thu hút được nhà đầu tư. Việc dành nguồn lực để tu sửa tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao là rất là hạn chế. Trong chương trình đầu tư công của giai đoạn tới, ngành cũng đã trình UBND tỉnh hai nội dung gồm xây dựng Trung tâm Thi đấu Thể dục Thể thao của tỉnh và xây dựng nhà ở cho các vận động viên.

Ngoài ra, Trung tâm Văn hóa tỉnh cũng xuống cấp; đặc biệt là sau hai cơn bão vừa rồi thì một số các thiết chế kể cả Bảo tàng Nghệ An cũng bị ảnh hưởng và xuống cấp nghiêm trọng. Hiện nay, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Bảo tàng đang tiến hành sửa chữa.

Tại phiên thảo luận tổ, đại biểu Hồ Sỹ Nguyệt – Tổ đại biểu số 5 (huyện Quỳnh Lưu cũ) đánh giá, mặc dù năm 2025 tỉnh Nghệ An gặp nhiều khó khăn nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của các tầng lớp Nhân dân, kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Thống nhất với giải pháp UBND tỉnh đề ra trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026, đại biểu đề nghị trong năm 2026, bên cạnh tập trung phát triển kinh tế - xã hội, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thành công bầu cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp; kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền tại cấp xã.

Cũng tại phiên thảo luận tại tổ 2, lãnh đạo các xã, các Sở, ngành đã trao đổi làm rõ các nội dung: Giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; tổ chức hoạt động và kinh phí hoạt động của các tổ chức hội tại các xã, phường; việc triển khai xây dựng và thực hiện quy hoạch tại các địa phương; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang triển khai trên địa bàn các xã, phường; công tác đảm bảo an toàn giao thông; việc triển khai xây dựng các nhà máy nước sạch để phục vụ nhu cầu của người dân địa phương…

