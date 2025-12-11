Kiến nghị kịp thời hỗ trợ khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp, sinh kế và cơ sở hạ tầng cho người dân sau thiên tai

Quang cảnh phiên thảo luận tại tổ 1

Đại biểu Quế Thị Trâm Ngọc nêu ý kiến

Kiến nghị về các vấn đề cấp thiết đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh, đặc biệt sau những ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, theo đại biểu Quế Thị Trâm Ngọc, thiệt hại về tài sản, con người và cơ sở hạ tầng do thiên tai gây ra ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt trong năm 2025, tổng thiệt hại ước tính gấp đôi giai đoạn trước. Tuy nhiên, việc hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất nông nghiệp, sinh kế và cơ sở hạ tầng cho người dân sau thiên tai còn chậm trễ và thiếu kịp thời. Một điểm bất cập lớn khác là sự kéo dài của các dự án bố trí, tái định cư dân cư. Nhiều dự án kéo dài liên tục hàng năm trời do các nguyên nhân như thiết kế, khảo sát, làm mất đi ý nghĩa kịp thời và ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân ở vùng nguy cơ cao. Đại biểu đề nghị tỉnh cần ưu tiên đưa các nội dung về bố trí, tái định cư vào kế hoạch đầu tư công năm 2026 và giai đoạn 2026-2031 để đẩy nhanh tiến độ.

Bên cạnh đó, nêu ra các vấn đề liên quan đến việc cấp điện ở một số vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thậm chí có nơi sau lũ lụt nhiều tháng vẫn chưa có điện, gây khó khăn cho việc chuyển đổi số, đại biểu cũng đề nghị quan tâm đến việc đánh giá toàn diện ảnh hưởng của các công trình thủy điện đối với đời sống dân sinh, bao gồm việc vận hành xả lũ gây ngập lụt. Đại biểu Quế Thị Trâm Ngọc cũng đề nghị tỉnh và các Sở, ban, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai dự án bản Mồng để ổn định sản xuất và đời sống cho người dân.

Đại biểu Trần Ngọc Sơn nêu ý kiến

Đại biểu Trần Ngọc Sơn bày tỏ băn khoăn về vấn đề giải ngân vốn đầu tư công vẫn chậm, thấp và kéo dài, mặc dù đã được chất vấn nhiều lần trong các kỳ họp trước; đề nghị UBND tỉnh cần có giải pháp và lộ trình cụ thể để đẩy nhanh công tác này. Công tác quản lý đô thị còn nhiều bất cập, đặc biệt tại thành phố Vinh cũ, hệ thống thoát nước được cải tạo nhưng nhiều tuyến đường vẫn bị ngập úng kéo dài khi mưa lớn. Công tác vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt cũng chậm trễ. Hay như việc thi công cầu Khe Đá trên đoạn qua địa bàn xã Đồng Văn của huyện Tân Kỳ (cũ), nay thuộc xã Tiên Đồng kéo dài đến nay vẫn chưa hoàn thành…

Đại biểu Lê Văn Lương nêu ý kiến

Tập trung vào việc phát triển bền vững khu vực miền Tây Nghệ An, cụ thể là các huyện vùng núi cao, theo đại biểu Lê Văn Lương, tỉnh cần rà soát quy hoạch và có cơ chế đặc thù để thu hút các dự án trọng điểm có tính chất đầu tàu, vì hiện tại các nhà đầu tư lớn gặp khó khăn về lợi nhuận nên có đến tìm hiểu, khảo sát tuy nhiên không quay lại để đầu tư dự án. Đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư các công trình kiên cố, chiến lược như xây dựng cầu kiên cố thay vì các giải pháp tạm thời, do thiên tai vừa qua đã phá hủy gần như hoàn toàn hạ tầng thiết yếu ở khu vực này.

Trong công tác điều hành địa phương hai cấp, yêu cầu phân cấp nhiệm vụ phải kèm theo phân bổ nguồn lực và cơ chế phối hợp rõ ràng để cấp xã thực hiện hiệu quả. Đồng thời cần điều chỉnh hợp lý lịch họp trực tuyến, tập huấn vào cuối năm để cán bộ cấp xã có thêm thời gian bám sát cơ sở và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Bên cạnh đó, đại biểu Lê Văn Lương đề nghị tỉnh tiếp tục giải quyết dứt điểm các vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng còn tồn đọng; tổ chức rà soát độc lập, toàn diện quy trình vận hành tích nước, xả lũ và công khai, minh bạch quy trình này; chỉ đạo bổ sung hạng mục nạo vét, thanh thải lòng hồ theo chu kỳ để tránh tình trạng lòng hồ bị bồi lắng gây ngập úng bất thường. Ngoài ra, cần tăng cường công tác cảnh báo lũ lụt từ đầu nguồn.

Chỉ ra một số vấn đề bất cập trong vận hành chính quyền hai cấp, các đại biểu cũng mong muốn tỉnh sớm triển khai xây dựng nhà công vụ và trụ sở cho các xã sáp nhập, vì hiện tại chỗ làm việc của nhiều phòng ban còn thiếu, cán bộ rất khó khăn, vất vả… Đồng thời kiến nghị UBND tỉnh cần có báo cáo đánh giá riêng, cụ thể về những khó khăn, bất cập sau 6 tháng thực hiện thí điểm chính quyền hai cấp và ban hành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để giải quyết; làm rõ các quy định về chế độ, chính sách hỗ trợ khi điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là bổ sung đối tượng hỗ trợ là cán bộ từ vùng thuận lợi đến các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, xa biên giới để đảm bảo tính động viên và cân bằng trong chính sách.

Nêu các kiến nghị của cử tri đã kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ như vấn đề ngập nước, đền bù thủy điện, tranh chấp đất nông lâm trường, khắc phục hậu quả thiên tai, các đại biểu đề nghị tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành phải có chương trình hành động quyết liệt cho nhiệm kỳ 2026-2030 để xử lý triệt để, dứt điểm. UBND tỉnh xem xét chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với diện tích rừng nghèo kiệt, sử dụng phần chỉ tiêu rừng đã vượt để chuyển sang đất sản xuất cho người dân vùng miền núi. Cùng với đó, đề nghị cụ thể hóa hơn các nhiệm vụ của vùng kinh tế miền Tây Nghệ An trong giai đoạn 2026-2030, tập trung vào quy hoạch vùng, đầu tư dự án và phát triển du lịch, bảo tồn bản sắc văn hóa…

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt làm rõ các nội dung thuộc thẩm quyền

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng phát biểu

Làm rõ hơn về các nội dung thuộc thẩm quyền, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng cho biết, về vấn đề phân cấp, cần có cơ chế quản lý, đây cũng là vấn đề được Sở đặc biệt quan tâm, bởi vì mô hình này là chưa có tiền lệ, nên việc phân cấp và xây dựng cơ chế quản lý là một quá trình vừa làm, vừa triển khai, vừa tháo gỡ và cần thời gian, không thể trọn vẹn ngay lập tức.

Về công tác tập huấn, từ khi chuyển sang chính quyền địa phương 02 cấp, các Sở, ngành đã tổ chức các lớp tập huấn để cầm tay chỉ việc, đi đến tận xã, từng vùng. Tập huấn bị chậm trễ trong năm nay do sự chuyển đổi mô hình chính quyền 02 cấp. Từ năm 2026 trở đi, kế hoạch tập huấn sẽ được trình phê duyệt sớm để triển khai đảm bảo hợp lý trong cả năm. Bên cạnh đó, nội dung tập huấn có lúc cần mời cán bộ Trung ương, tổ chức tập trung trong thời gian ngắn (một ngày), mong muốn các xã, phường chia sẻ và đồng hành cùng các Sở, ngành về công tác này.

Về các chế độ phụ cấp hiện đang thực hiện theo quy định của Trung ương. Về dự thảo Nghị quyết hỗ trợ cho cán bộ ở cơ sở (mức 1,75 và 1,5), đây là nội dung đã được rà soát, sau này trong quá trình tổ chức thực hiện có các bất cập sẽ có điều chỉnh dần.

Về Trung tâm Dịch vụ công cấp xã mới thành lập nên gặp khó khăn về chi lương và thiếu kế toán do Trung ương chưa giao biên chế; Sở Nội vụ và các Sở liên quan sẽ phối hợp với các địa phương để tháo gỡ khó khăn ban đầu.

Về việc thiếu hụt cán bộ chuyên môn, theo Giám đốc Sở Nội vụ, hiện nhiều xã thiếu cán bộ trong các lĩnh vực xây dựng, giao thông, tin học, y tế, giáo dục… Tỉnh đã ban hành các Nghị quyết phân cấp thẩm quyền tuyển dụng về cho các xã để địa phương chủ động thực hiện. Tuy nhiên, việc hoàn thiện bộ máy đầy đủ về số lượng và chất lượng cán bộ cần phải bổ sung dần.

Tổ trưởng Tổ 1 Vương Quang Minh cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ các nội dung đại biểu kiến nghị, tổng hợp báo cáo Kỳ họp

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn