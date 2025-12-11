Tài xế gây tai nạn vì đột ngột bất tỉnh khi lái xe, vẫn bị phạt nặng

Your browser does not support the video tag.

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra gần đây tại thành phố Oradea (Romania), khi chiếc Mercedes-Benz lao thẳng vào vòng xuyến với tốc độ cao, bay qua hai ô tô khác rồi rơi xuống khu vực gần trạm xăng.

Theo truyền thông địa phương, camera an ninh ghi lại cảnh chiếc xe không hề giảm tốc khi lao vào vòng xuyến, bật lên không trung và bay qua hai xe đang đi theo chiều ngược lại. Rất may, xe không đâm trúng trụ bơm nhiên liệu nên không xảy ra cháy nổ.

Cảnh quay cho thấy các túi khí đã bung kịp thời ngay khi xe "cất cánh", góp phần giảm mức độ chấn thương cho tài xế.

Nhà chức trách địa phương xác nhận tài xế lên cơn biến chứng tiểu đường khi đang lái xe và bị mất ý thức. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và giải cứu người đàn ông.

Người này được cho là bị thương nhẹ đến trung bình, được đưa đi điều trị tại bệnh viện nhưng đã xuất viện và trở về nhà.

Đáng ngạc nhiên, tờ New York Post đưa tin cảnh sát đã phạt người đàn ông 49 tuổi số tiền 365 USD (9,6 triệu đồng) liên quan đến vụ tai nạn. Người này cũng có thể bị tước giấy phép lái xe trong vòng 90 ngày.

