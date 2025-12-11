Cơ ngơi rộng 8000m2, hoành tráng như resort của nữ ca sĩ là NSND trẻ nhất Việt Nam, vừa lấy chồng 3

Ca sĩ Phạm Phương Thảo sinh năm 1982 tại Nghệ An trong gia đình không ai theo nghệ thuật. Trong gần 3 thập kỷ gắn bó với âm nhạc, Phạm Phương Thảo được khán giả biết đến nhiều khi đoạt giải 3 cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 1999 và giải Sao Mai mảng Phong cách dân gian cũng đứng thứ 3.
Phạm Phương Thảo từng công tác tại Đoàn ca múa kịch Hương Sen, Nghệ An. Năm 2003, cô đầu quân về Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam và gắn bó tới nay. Cuối năm 2023, Phạm Phương Thảo trở thành ca sĩ trẻ nhất được phong tặng danh hiệu NSND.
Đầu tháng 3/2025, Phạm Phương Thảo thu hút sự chú ý khi làm lễ ăn hỏi với chồng 3 là một doanh nhân. Theo nữ NSND chia sẻ, chồng cô là người hiền lành, tử tế, cả hai đã gắn bó nhiều năm trước khi tổ chức đám hỏi.
Từ khi lấy chồng mới, Phạm Phương Thảo trở nên vui vẻ, xinh đẹp hơn. Đặc biệt trên Facebook cá nhân cô thường xuyên chia sẻ nhiều clip về cơ ngơi hoành tráng đang được xây dựng trong biệt phủ rộng 8000m2 của mình.
Được biết, biệt phủ rộng như resort của Phạm Phương Thảo nằm ở ngoại ô Hà Nội được nữ nghệ sĩ mua và sống trước khi kết hôn. Mới đây cô đang tu sửa và xây dựng thêm nhiều công trình vô cùng hoành tráng như khu nhà ở, bể bơi, bể cá... đổ bê tông toàn bộ con đường trong biệt phủ.
Những chia sẻ của Phạm Phương Thảo trên mạng xã hội khiến nhiều bạn bè, người ái mộ phải trầm trồ, khen ngợi.
Có thể nói ở tuổi 43, Phạm Phương Thảo đang có tất cả. Sự nghiệp thành đạt, tình yêu viên mãn, hạnh phúc.
Tác giả: Li La
Nguồn tin: Phụ nữ Mới