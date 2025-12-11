Cơ ngơi rộng 8000m2, hoành tráng như resort của nữ ca sĩ là NSND trẻ nhất Việt Nam, vừa lấy chồng 3

Được biết, biệt phủ rộng như resort của Phạm Phương Thảo nằm ở ngoại ô Hà Nội được nữ nghệ sĩ mua và sống trước khi kết hôn. Mới đây cô đang tu sửa và xây dựng thêm nhiều công trình vô cùng hoành tráng như khu nhà ở, bể bơi, bể cá... đổ bê tông toàn bộ con đường trong biệt phủ.