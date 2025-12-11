Cấm kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, giảm 38 ngành đầu tư có điều kiện

Kết quả biểu quyết thông qua Luật Đầu tư - Ảnh: P.THẮNG

Cùng đó, có 2 đại biểu không tán thành và 9 đại biểu không biểu quyết dự án luật này.

Theo luật vừa thông qua, nhà đầu tư có quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà luật này không cấm. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Bổ sung thêm ngành nghề cấm, giảm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, cụ thể bao gồm: Kinh doanh các chất ma túy; Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật được quy định cụ thể theo phụ lục kèm theo luật; Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại phụ lục; Kinh doanh mại dâm.

Ngoài ra là ngành nghề mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người; Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người; Kinh doanh pháo nổ; Kinh doanh dịch vụ đòi nợ; Kinh doanh mua bán bảo vật quốc gia; Kinh doanh xuất khẩu di vật, cổ vật.

Đặc biệt ngành nghề kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là ngành mới được bổ sung trong danh mục cấm.

Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ rà soát các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung.

Giải trình, tiếp thu trước khi bấm nút thông qua luật, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho hay Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ ngành liên quan để rà soát quy định về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, điều kiện đầu tư kinh doanh.

Đồng thời chuyển các ngành, nghề đang quy định điều kiện đầu tư kinh doanh áp dụng đối với sản phẩm, dịch vụ đầu ra mà có thể kiểm soát bằng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật sang cơ chế “hậu kiểm”, bảo đảm theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Trên cơ sở đó, dự luật đã cắt giảm, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện với 38 ngành nghề liên quan lĩnh vực như thủ tục thuế, thủ tục hải quan, phụ trợ bảo hiểm, giám định thương mại; tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt, hàng thực phẩm đông lạnh, hàng hóa đã qua sử dụng; đảm bảo an toàn hàng hải, bảo dưỡng ô tô…; rà soát sửa đổi phạm vi của 20 ngành nghề.

Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng ra sao?

Về thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư có yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt.

Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư với dự án đầu tư có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới từ 50ha trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển từ 500ha trở lên; rừng sản xuất từ 1.000ha trở lên; dự án chuyển mục đích sử dụng với đất trồng lúa hai vụ, quy mô từ 500ha trở lên;

Dự án kinh doanh đặt cược, casino, trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; nhà máy điện hạt nhân; Dự án của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí...

Cùng đó là các dự án có yêu cầu di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở vùng khác; Dự án đầu tư liên quan tới di sản văn hóa, phù hợp với quy định của pháp luật về di sản văn hóa không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi khu vực bảo vệ I của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia đặc biệt thuộc Danh mục di sản thế giới.

Ngoài ra với các dự án đầu tư khác nằm ngoài danh mục trên được quy định tại Điều 24 sẽ thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của chủ tịch tỉnh. Đơn cử như dự án giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự án chuyển mục đích sử dụng; dự án giao khu vực biển; dự án xây dựng nhà ở; dự án cảng biển, sân bay...

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ