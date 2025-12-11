Tăng mức thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ 2026, miễn viện phí từ 2030

Quang cảnh phiên họp - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 11-12, với đa số tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nghị quyết có hiệu lực từ 1-1-2026, trừ nội dung miễn viện phí có hiệu lực thi hành từ 1-1-2030.

Tăng tỉ lệ, mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Đáng chú ý, nghị quyết quy định về mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí y tế cho người dân.

Cụ thể, thực hiện tăng tỉ lệ, mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; chi cho khám sàng lọc, chẩn đoán, điều trị sớm một số bệnh và đối tượng ưu tiên từ quỹ bảo hiểm y tế theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm y tế và việc tăng mức đóng bảo hiểm y tế.

Cụ thể, người tham gia bảo hiểm y tế là đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo; người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Tăng tỉ lệ mức hưởng trong phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế cho đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp và một số đối tượng cần ưu tiên khác.

Quỹ bảo hiểm y tế chi cho khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh.

Thực hiện chính sách miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, khả năng cân đối của quỹ bảo hiểm y tế và việc tăng mức đóng bảo hiểm y tế.

Tổ chức thực hiện thí điểm đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế, đa dạng các loại hình cung ứng dịch vụ bảo hiểm y tế và thực hiện bảo hiểm y tế bổ sung do các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp theo nhu cầu của người dân khi đủ điều kiện thực hiện.

Nghị quyết nêu rõ Chính phủ quy định đối tượng và lộ trình tăng mức hưởng trong phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Danh mục bệnh và lộ trình thực hiện quỹ bảo hiểm y tế chi cho khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh phù hợp với việc tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027.

Quy định tại điểm này được ban hành và có hiệu lực cùng thời điểm với quy định tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027.

Cùng với đó, Chính phủ quy định phạm vi và lộ trình thực hiện miễn viện phí từ năm 2030. Việc thí điểm các nội dung tổ chức thực hiện thí điểm đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế...

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tiếp thu, giải trình dự thảo nghị quyết vào sáng 11-12 - Ảnh: GIA HÂN

Bác sĩ, dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 khi được tuyển dụng, nâng phụ cấp

Nghị quyết cũng quy định về chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp cho nhân viên y tế.

Theo đó, bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 khi được tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp tương ứng cho đến khi có quy định mới về tiền lương.

Người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế thuộc lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100%.

Người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề.

Cụ thể, 100% đối với khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo. Tối thiểu 70% đối với trường hợp không thuộc khu vực trên.

Nghị quyết quy định về bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế, tuyển dụng trong lĩnh vực y tế, đất đai, thuế, tài chính trong lĩnh vực y tế, chuyển đổi số và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế...

Quốc hội cũng thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035. Trong đó tổng nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2026-2030 là 88.635 tỉ đồng. Nghị quyết nêu rõ một số mục tiêu như góp phần thực hiện mục tiêu tỉ lệ xã, phường, đặc khu đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã là 90% vào năm 2030 và 95% đến năm 2035. Phấn đấu tỉ lệ người dân được lập sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100% từ năm 2030. Tỉ số giới tính khi sinh đến năm 2030 giảm xuống dưới 109 bé trai/100 bé gái sinh ra sống và đến năm 2035 giảm xuống dưới 107 bé trai/100 bé gái sinh ra sống...

