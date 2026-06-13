Bị bỏng nặng, mẹ đợi con thi xong tốt nghiệp THPT mới yên lòng nhắm mắt

Ngày 13-6, sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã khép lại, ông Nguyễn Văn Hoàng – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Long An, tỉnh Tây Ninh - cho biết Công đoàn cơ sở (CĐCS) bệnh viện đã chính thức phát đi lời kêu gọi toàn thể đoàn viên, viên chức và người lao động trong đơn vị hãy mở rộng vòng tay giúp đỡ gia đình ông Nguyễn La Thăng vượt qua mất mát, đau thương.

Cô giáo Vân trong những ngày cấp cứu tại bệnh viện

Ông Thăng hiện đang là đoàn viên Công đoàn công tác tại Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Long An.

Vừa qua, một vụ hỏa hoạn bất ngờ ập xuống đã gây thiệt hại hết sức nghiêm trọng cả sức khỏe lẫn tài sản của gia đình ông Thăng.

Theo ông Hoàng, sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của tập thể CĐCS bệnh viện lúc này chính là nguồn động viên tinh thần và vật chất to lớn, giúp ông Thăng cùng gia đình có thêm điểm tựa để sớm ổn định cuộc sống, yên tâm tiếp tục cống hiến cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Sáng 13-6, trong căn nhà nghi ngút khói hương, nhiều đồng nghiệp, người dân không cầm được nước mắt khi hay tin bà Bùi Thị Cẩm Vân (ngụ phường Long An, tỉnh Tây Ninh; vợ ông Thăng), là giáo viên dạy tại một trường mầm non trên địa bàn phường Long An, đã mãi mãi ra đi.

Sau một tháng ròng rã kiên cường chống chọi với những vết bỏng từ vụ hỏa hoạn kinh hoàng, người mẹ ấy đã buông tay, kết thúc một hành trình đầy nghị lực và ngập tràn tình yêu thương.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 13-5, khi cả gia đình bà Vân đang chìm trong giấc ngủ thì ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội từ sự cố chập điện, nhanh chóng bao trùm ngôi nhà.

Trong cơn hoảng loạn của đêm tối, đối mặt với ranh giới sinh tử, phản xạ đầu tiên của bà Vân là hướng về người thân.

Không màng hiểm nguy, bà nhanh chóng hỗ trợ, che chắn để đưa mẹ chồng bị tai biến ra ngoài an toàn.

Thế nhưng, khi vừa định thần lại giữa tiếng la hét và lửa cháy ngùn ngụt, phát hiện đứa con gái út vẫn còn kẹt lại bên trong, bà Vân lao ngược trở lại ngôi nhà đang cháy đỏ rực để tìm con.

Chính quyết định đầy bản năng và tình mẫu tử thiêng liêng ấy đã khiến bà bị vướng lại trong biển lửa và gánh chịu những vết bỏng sâu, vô cùng nghiêm trọng.

Trong nỗ lực cứu vợ và 2 con thoát ra ngoài, ông Thăng cũng bị gãy chân.

Suốt một tháng qua, các bác sĩ và người thân đã có lúc tưởng như phải đau đớn rút ống thở vì tiên lượng của bà Vân quá xấu. Thế nhưng, điều kỳ diệu là trái tim của bà vẫn đập.

Để rồi, lúc 11 giờ 31 phút ngày 12-6, khi môn thi tốt nghiệp THPT cuối cùng vừa khép lại, nhận được lời nhắn "mẹ ơi, con làm bài tốt lắm!" của đứa con gái lớn, trái tim của bà Vân mới nhẹ nhàng ngừng đập.

Tác giả: Hải Đường

Nguồn tin: Báo Người lao động