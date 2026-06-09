Tái tạo thành công dương vật cho người đàn ông bị bỏng điện cao thế

Ngày 9-6, Bệnh viện Quân y 175 cho biết các bác sĩ tại đây vừa phẫu thuật thành công, tái tạo dương vật bằng vạt cẳng tay ngoài tự do cho một bệnh nhân bị tổn thương nặng vùng sinh dục do bỏng điện cao thế trong quá trình lao động.





Ê-kíp phẫu thuật đã sử dụng một vạt vi phẫu tự do lấy từ vùng cẳng tay ngoài để tái tạo dương vật.

Bệnh nhân là anh P.T.L. (36 tuổi), nhập viện sau tai nạn điện cao thế khi đang hái tiêu. Trong lúc di chuyển bằng thang sắt, anh không may vướng vào đường dây điện cao thế, bị điện giật khoảng 5-10 giây và bất tỉnh khoảng 5 phút. Sau sơ cứu tại địa phương, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 điều trị.



Tại Khoa Bỏng - Tạo hình, bệnh nhân được chẩn đoán bỏng điện chiếm 6% diện tích cơ thể với các tổn thương độ II, III và IV tại bàn tay, cơ quan sinh dục, đùi phải và hai cẳng bàn chân. Dù diện tích bỏng không lớn nhưng dòng điện cao thế đã gây tổn thương sâu, phá hủy nghiêm trọng các cấu trúc vùng sinh dục.



Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được chăm sóc vết thương, ghép da và trải qua nhiều cuộc phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử. Sau nhiều lần phẫu thuật, toàn bộ thân dương vật từ gốc đến đầu không thể bảo tồn, chỉ còn lại phần bìu.



Sau khi ổn định tình trạng bỏng, bệnh nhân bày tỏ mong muốn được tái tạo dương vật. Trên cơ sở đánh giá toàn diện, Khoa Bỏng - Tạo hình phối hợp Khoa Ngoại niệu xây dựng kế hoạch điều trị và thực hiện phẫu thuật tạo hình dương vật bằng kỹ thuật vi phẫu tự do.



Ê-kíp phẫu thuật đã sử dụng một vạt vi phẫu tự do lấy từ vùng cẳng tay ngoài để tái tạo dương vật. Dưới kính hiển vi phẫu thuật, các bác sĩ tiến hành nối mạch máu và thần kinh nhằm tạo điều kiện cho chức năng cảm giác hồi phục về sau. Kỹ thuật quấn "ống trong ống" cũng được áp dụng để tạo hình dương vật có cấu trúc và hình dáng tương đối hoàn chỉnh.



Theo BSCKII Thân Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Khoa Bỏng - Tạo hình-Bệnh viện Quân y 175, ngay từ giai đoạn xử trí tổn thương ban đầu, ê-kíp đã chủ động đánh dấu và bảo tồn các vị trí mạch máu, thần kinh quan trọng nhằm phục vụ cho công tác tái tạo sau này. Nhờ đó, quá trình xác định mạch nhận và thần kinh nhận trong ca phẫu thuật được thực hiện thuận lợi.



"Đây là một trong những kỹ thuật phức tạp nhất của chuyên ngành vi phẫu tạo hình, thuộc nhóm kỹ thuật có độ khó rất cao hiện nay tại Việt Nam. Thành công của ca phẫu thuật là kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng, trình độ chuyên môn của đội ngũ bác sĩ cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại của bệnh viện" - BS Hùng cho biết.



Sau 7 ngày phẫu thuật, kết quả thăm khám cho thấy phần vạt da ghép sống hoàn toàn, hồng ấm, thân dương vật tái tạo đạt khoảng 80%-90% hình dáng ban đầu. Bệnh nhân đã xuất hiện cảm giác nóng, lạnh và xúc giác tại vùng tái tạo. Theo các bác sĩ, nhờ được nối thần kinh trong quá trình phẫu thuật, chức năng cảm giác dự kiến sẽ tiếp tục hồi phục trong vòng 3-6 tháng tới.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh sau phẫu thuật

Từ trường hợp trên, bác sĩ Hùng khuyến cáo bỏng điện là dạng chấn thương đặc biệt nguy hiểm vì mức độ tổn thương thực tế thường nặng nề hơn nhiều so với biểu hiện bên ngoài. Nhiều trường hợp chỉ có tổn thương da nhỏ nhưng dòng điện đã gây phá hủy sâu các cấu trúc bên trong cơ thể. Do đó, người bị tai nạn điện cần được thăm khám và điều trị tại các cơ sở y tế có chuyên môn sâu để được đánh giá đầy đủ mức độ tổn thương, hạn chế biến chứng và di chứng lâu dài.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Báo Người lao động