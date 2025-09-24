Bệnh viện Thái Thượng Hoàng tổ chức Hội nghị khách hàng chỉnh nha tuyến huyện đầu tiên tại Diễn Châu

Sự kiện là một phần trong chuỗi hoạt động tư vấn cộng đồng do bệnh viện triển khai, với mục tiêu mang đến kiến thức về chăm sóc răng miệng và chỉnh nha, đồng thời mang dịch vụ y tế hiện đại đến gần hơn với người dân địa phương mà không cần phải di chuyển xa.

Hội nghị chỉnh nha tuyến huyện đầu tiên tại Diễn Châu



Nhiều lợi ích thiết thực dành cho người tham gia

Tham dự hội nghị, khách hàng sẽ được khám và tư vấn trực tiếp miễn phí bởi đội ngũ bác sĩ chuyên khoa chỉnh nha đến từ Bệnh viện Thái Thượng Hoàng. Ngoài ra, các khách hàng còn nhận được nhiều quyền lợi hấp dẫn:

100% khách tham dự nhận quà tặng từ chương trình

Tư vấn – thăm khám hoàn toàn miễn phí tại chỗ

Ưu đãi chỉnh nha từ 4,5 triệu đến 15 triệu đồng

Gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với các bác sĩ đầu ngành về chỉnh nha

Được hỗ trợ đưa đón miễn phí hàng tháng trong suốt quá trình điều trị

Đây là cơ hội đặc biệt để người dân tại Diễn Châu được tiếp cận một cách dễ dàng và tiết kiệm với các dịch vụ chỉnh nha chất lượng, đúng chuyên môn, trong điều kiện cơ sở vật chất đạt chuẩn bệnh viện.

Khách hàng dễ dàng đăng ký tham gia chương trình

Khách hàng quan tâm có thể đăng ký tham gia bằng cách:

Qua đường link: https://bit.ly/Hộinghịkháchhàngchỉnhnha-DiễnChâu

Hoặc đăng ký trực tiếp qua hotline/Zalo:094.996.7337 – 083.378.9999

Tham gia trực tiếp

Thời gian đăng ký: Từ nay đến hết ngày 28/9/2025

Trung tâm Chỉnh nha Bệnh viện Thái Thượng Hoàng – Điểm đến uy tín cho khách hàng

Trung tâm Chỉnh nha – Bệnh viện Thái Thượng Hoàng là một trong những địa chỉ uy tín tại khu vực Bắc Trung Bộ trong lĩnh vực niềng răng – chỉnh nha thẩm mỹ. Trung tâm được đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại, tiêu chuẩn vô trùng cao, cùng đội ngũ bác sĩ chuyên sâu về chỉnh nha, từng tu nghiệp tại các cơ sở nha khoa uy tín trong và ngoài nước.

Trung tâm chỉnh nha Thái Thượng Hoàng được nhiều khách hàng lựa chọn



Trung tâm hiện đang triển khai đa dạng các phương pháp chỉnh nha từ truyền thống đến hiện đại, bao gồm:

Niềng răng mắc cài kim loại và mắc cài sứ

Niềng răng trong suốt (Invisalign và các dòng khay định hình)

Chỉnh nha cho trẻ em và người trưởng thành

Điều trị các trường hợp sai khớp cắn phức tạp, có kết hợp phẫu thuật

Ngoài yếu tố chuyên môn, trung tâm còn chú trọng vào trải nghiệm điều trị và sự đồng hành cùng bệnh nhân trong suốt quá trình chỉnh nha – một hành trình thường kéo dài từ 1–2 năm. Bệnh viện cũng triển khai chính sách hỗ trợ đưa đón miễn phí hàng tháng, giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc tái khám và theo dõi điều trị định kỳ.

Thông tin liên hệ Bệnh viện Thái Thượng Hoàng Địa chỉ: Số 28 Nguyễn Sỹ Sách, Phường Thành Vinh, TP. Vinh, Nghệ An Hotline/Zalo tư vấn: 094.996.7337 – 083.378.9999 Google Maps: https://maps.app.goo.gl/BS53AP3F8movQFoK7?g_st=iz



