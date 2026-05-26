Bệnh viện Tâm thần Nghệ An triển khai Phòng khám trưởng khoa

Với mong muốn nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng cao của người dân, Bệnh viện Tâm thần Nghệ An triển khai mô hình “Phòng khám Trưởng khoa” với sự tham gia trực tiếp của các bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm, trưởng các khoa lâm sàng của bệnh viện.

Tại Phòng khám Trưởng khoa, người bệnh sẽ được các chuyên gia hàng đầu thăm khám

Theo đó, phòng khám Trưởng khoa sẽ bắt đầu thăm khám từ ngày 1/6/2026. Với phòng khám này, người bệnh sẽ được thăm khám trực tiếp bởi các bác sĩ giàu kinh nghiệm của bệnh viện; Tư vấn chuyên sâu, cá thể hóa phác đồ điều trị; Hỗ trợ phát hiện sớm và quản lý hiệu quả các rối loạn tâm thần, tâm lý; Tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, chuyên nghiệp, tận tâm...

"Phòng khám Trưởng khoa là một trong những nơi để người bệnh được chăm sóc tận tình và chu đáo", Bác sỹ CKII Trần Thị Tuyết Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Nghệ An cho biết

Phòng khám Trưởng khoa ra đời nhằm nâng cao chất lượng khám và điều trị chuyên sâu; Rút ngắn thời gian tiếp cận chuyên gia; Tăng cường hiệu quả theo dõi, quản lý điều trị; Mang đến sự hài lòng, an tâm cho người bệnh và gia đình

Lưu ý: Phòng khám Trưởng khoa là dịch vụ khám theo yêu cầu, không áp dụng thẻ BHYT.

Bệnh viện Tâm thần Nghệ An Địa chỉ: khối 15 Nghi Phú, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An Website: http://bvtamthannghean.gov.vn Fanpage: Bệnh viện Tâm thần Nghệ An Tổng đài tư vấn:1900561531

