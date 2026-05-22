Ăn 1 quả trứng gà mỗi sáng có tốt không?

Trứng gà từ lâu đã trở thành món ăn quen thuộc trong bữa sáng của nhiều gia đình Việt. Chỉ với vài phút chế biến, người dùng đã có ngay một món ăn giàu dinh dưỡng, tiện lợi và tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, vẫn có không ít người băn khoăn rằng ăn trứng mỗi ngày, đặc biệt là vào buổi sáng, liệu có làm tăng cholesterol hay gây hại cho tim mạch?

Nhiều nghiên cứu dinh dưỡng hiện nay cho thấy, nếu sử dụng đúng cách và đúng lượng, việc ăn 1 quả trứng gà vào mỗi buổi sáng có thể mang lại nhiều lợi ích tích cực cho sức khỏe.

Trứng gà được xem là “siêu thực phẩm” giá rẻ

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trứng gà chứa gần như đầy đủ các nhóm chất cần thiết cho cơ thể. Trong một quả trứng có protein chất lượng cao, chất béo tốt, vitamin cùng nhiều khoáng chất quan trọng như sắt, kẽm, canxi, phốt pho và selen.

Đặc biệt, protein trong trứng gà được đánh giá có giá trị sinh học cao, giúp cơ thể hấp thụ hiệu quả hơn so với nhiều nguồn thực phẩm khác. Đây cũng là lý do trứng thường xuất hiện trong thực đơn của người tập luyện thể thao, người giảm cân hoặc cần phục hồi sức khỏe.

Ngoài ra, lòng đỏ trứng còn chứa vitamin A, vitamin D, vitamin B12 cùng choline – dưỡng chất đóng vai trò quan trọng với hoạt động của não bộ và hệ thần kinh.

Ăn 1 quả trứng vào buổi sáng giúp no lâu hơn

Một trong những lợi ích lớn nhất của trứng gà là tạo cảm giác no lâu. Nhờ lượng protein dồi dào, cơ thể sẽ hạn chế cảm giác thèm ăn trong nhiều giờ sau bữa sáng.

Các chuyên gia cho rằng bữa sáng có trứng giúp kiểm soát lượng calo nạp vào trong ngày tốt hơn so với các món ăn chứa nhiều tinh bột nhanh như bánh ngọt hay trà sữa.

Không ít người đang theo chế độ giảm cân lựa chọn trứng luộc vào buổi sáng để duy trì năng lượng nhưng vẫn hạn chế tích tụ mỡ thừa. Khi kết hợp cùng rau xanh, yến mạch hoặc trái cây ít đường, trứng có thể trở thành bữa sáng cân bằng và lành mạnh.

Cholesterol trong trứng có đáng lo?

Trước đây, nhiều người e ngại ăn trứng thường xuyên vì cho rằng thực phẩm này chứa nhiều cholesterol. Tuy nhiên, các nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại đã có cái nhìn cởi mở hơn về vấn đề này.

Theo chuyên gia, cholesterol trong thực phẩm không phải là nguyên nhân duy nhất làm tăng mỡ máu. Thói quen ăn nhiều đồ chiên rán, thức ăn nhanh, ít vận động và sử dụng nhiều đường mới là yếu tố ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tim mạch.

Đối với người khỏe mạnh, việc ăn 1 quả trứng mỗi ngày thường không gây ảnh hưởng tiêu cực đến tim mạch. Thậm chí, một số nghiên cứu còn cho thấy trứng có thể giúp tăng cholesterol tốt HDL – loại cholesterol hỗ trợ bảo vệ tim mạch.

Dù vậy, những người có tiền sử mỡ máu cao, tiểu đường hoặc bệnh tim mạch vẫn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để điều chỉnh lượng trứng phù hợp với tình trạng sức khỏe cá nhân.

Tốt cho não bộ và trí nhớ

Ít ai biết rằng trứng gà là nguồn cung cấp choline tự nhiên rất dồi dào. Đây là dưỡng chất cần thiết cho hoạt động của não bộ, hỗ trợ trí nhớ và khả năng tập trung.

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng nhận định trẻ em, học sinh và người làm việc trí óc có thể hưởng lợi từ việc bổ sung trứng vào khẩu phần ăn hàng ngày.

Ngoài ra, choline còn tham gia vào quá trình hình thành màng tế bào và hỗ trợ chức năng gan.

Hỗ trợ bảo vệ mắt

Trong lòng đỏ trứng có chứa lutein và zeaxanthin – hai chất chống oxy hóa có lợi cho mắt. Những hoạt chất này giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể ở người lớn tuổi.

Vitamin A trong trứng cũng góp phần duy trì thị lực khỏe mạnh, đặc biệt với những người thường xuyên làm việc trước màn hình máy tính hoặc sử dụng điện thoại nhiều giờ liên tục.

Ăn trứng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dù giàu dinh dưỡng, trứng gà vẫn cần được sử dụng hợp lý để phát huy hiệu quả tốt nhất.

Các chuyên gia khuyến nghị người trưởng thành khỏe mạnh có thể ăn khoảng 5-7 quả trứng mỗi tuần. Với người vận động nhiều hoặc chơi thể thao, lượng này có thể thay đổi tùy nhu cầu dinh dưỡng.

Cách chế biến cũng rất quan trọng. Trứng luộc, hấp hoặc áp chảo ít dầu sẽ tốt hơn các món chiên ngập dầu hay kết hợp với thực phẩm nhiều muối và chất béo.

Ngoài ra, không nên ăn trứng sống hoặc trứng chưa chín kỹ vì có nguy cơ nhiễm khuẩn salmonella gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Những ai cần hạn chế ăn nhiều trứng?

Một số nhóm đối tượng nên cân nhắc lượng trứng tiêu thụ gồm:

Người mắc bệnh tim mạch.

Người có cholesterol máu cao.

Người bị tiểu đường type 2.

Người mắc bệnh gan hoặc thận.

Người đang theo chế độ ăn kiêng đặc biệt.

Trong những trường hợp này, việc xây dựng thực đơn nên có sự tư vấn từ bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo cân bằng dưỡng chất.

