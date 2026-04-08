Bệnh viện Tâm thần Nghệ An đẩy mạnh công tác điều trị rối loạn giấc ngủ

Bệnh viện Tâm thần Nghệ An đã và đang xây dựng một lộ trình điều trị chuyên biệt, thân thiện, giúp người bệnh an tâm giành lại giấc ngủ ngon và nhịp sống lành mạnh.

Hệ lụy của việc bị mất ngủ, rối loạn giấc ngủ

Mất ngủ không chỉ là việc khó nhắm mắt hay tỉnh giấc giữa đêm, mà là một rối loạn y khoa có thể kéo dài từ vài ngày đến nhiều năm (cấp tính hoặc mạn tính). Dưới góc độ y khoa, nếu không được can thiệp kịp thời, mất ngủ sẽ tạo ra một vòng lặp tàn phá sức khỏe:

Não bộ đình công, cơ thể suy kiệt: Thiếu đi giai đoạn "ngủ sâu", não bộ mất đi thời gian vàng để phục hồi. Hệ quả tất yếu là sự mệt mỏi rã rời vào sáng hôm sau, suy giảm trí nhớ và mất khả năng tập trung trong học tập, công việc.

Phòng khám chuyên khoa về giấc ngủ tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An đã và đang trở thành địa chỉ tin cậy để những người gặp vấn đề về giấc ngủ trong việc đến thăm khám, tư vấn và điều trị

Gánh nặng cho hệ tim mạch: Khi bạn thức trắng, tim phải đập nhanh hơn và làm việc liên tục. Tình trạng này kéo dài gây rối loạn hệ tim mạch, là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh tăng huyết áp.

Nguy cơ trầm cảm và rối loạn tâm thần: Đây là hệ lụy nguy hiểm và đang tăng mạnh ở người trẻ. Mất ngủ mạn tính khiến trung tâm cảm xúc của não bộ bị kích thích quá mức. Những căng thẳng, lo âu tích tụ lâu ngày nếu không có lối thoát sẽ đẩy người bệnh đến bờ vực của trầm cảm và các rối loạn tâm thần phức tạp khác.

Bệnh viện Tâm thần Nghệ An chú trọng điều trị về rối loạn giấc ngủ

Nhiều người thà chịu đựng chứ không đi khám vì tâm lý sợ hãi, e ngại khi phải bước vào "bệnh viện tâm thần". Đây là một rào cản xã hội mà chúng tôi luôn trăn trở. Nhằm giải tỏa áp lực này và tạo ra một không gian chia sẻ cởi mở, Bệnh viện Tâm thần Nghệ An đã chính thức thành lập Phòng khám chuyên khoa về giấc ngủ.

“Để phân loại người bệnh giúp người bệnh thoải mái hơn trong việc chia sẻ bệnh, vừa qua Bệnh viện Tâm thần Nghệ An đã thành lập phòng khám chuyên khoa về giấc ngủ. Dù mới thành lập nhưng phòng khám được rất nhiều người đón nhận. Hiện tại, lượng người mất ngủ tìm đến phòng khám để được điều trị can thiệp ngày một nhiều hơn”, BS CKI Nguyễn Thị Minh Châu – Trưởng khoa khám bệnh bệnh viện Tâm thần Nghệ An cho biết.

BS CKI Nguyễn Thị Minh Châu – Trưởng khoa khám bệnh bệnh viện Tâm thần Nghệ An là người trực tiếp thăm khám, tư vấn và điều trị cho các bệnh nhân

Đến thăm khám tại phòng khám chuyên khoa về giấc ngủ, bà N.T.L (trú phường Vinh Phú) cho biết, thời gian thường xuyên bị mất ngủ, giấc ngủ không sâu khiến cơ thể mệt mỏi sinh cáu gắt, lúc làm việc thì không tập trung, nhớ nhớ, quên quên. Đã thử qua việc sử dụng các loại trà và thực phẩm chức năng nhưng tình trạng không được cải thiện. Sau khi được thăm khám, tư vấn và điều trị, hiện tại bà L. đã ngủ được nhiều hơn, sức khỏe dần tốt lên, thần trí cũng minh mẫn.

Tương tự như bà L. anh H.H.N (37 tuổi) trú phường Trường Vinh cũng đến phòng khám chuyên khoa về giấc ngủ trong tình trạng ngủ không sâu giấc, thường xuyên tỉnh dậy trong đêm khiến anh N. bị mệt mỏi, người hay lo lắng và bất an. Sau khi được bác sỹ tư vấn, thăm khám và chỉ định dùng thuốc, hiện tại tình trạng của anh N. đã dần ổn định. Giấc ngủ của người đàn ông này đã sâu hơn và không còn tình trạng hồi hộp, lo lắng.

“Khi bị tình trạng rối loạn giấc ngủ, tôi đã thử nhiều cách, tự mua thuốc về điều chỉnh nhưng chỉ được thời gian ngắn giấc ngủ lại tiếp tục bị chập chờn khiến cho mình cảm thấy trong người lúc nào cũng khó chịu, lo lắng, bất an. Từ khi được bác sỹ tại bệnh viện Tâm thần thăm khám và kê thuốc, hiện tại tôi thấy giấc ngủ của mình dần ổn hơn, tình trạng bất an, lo lắng cũng giảm bớt”, anh N. chia sẻ.

TS.BS. Hồ Giang Nam, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Nghệ An cho biết trong thời gian tới, bệnh viện sẽ chú trọng, đẩy mạnh việc điều trị các bệnh lý về giấc ngủ

Bác sỹ Châu cho biết thêm: “Nhiều người nghĩ rằng mình bị mất ngủ “kinh niên” vì tự ý điều chỉnh, sử dụng thuốc không hợp lý nhưng sau thời gian được điều trị đúng cách tình trạng đều cải thiện. Vậy nên, khi có triệu chứng bệnh, hãy đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị…”.

Là Bệnh viện chuyên khoa hàng đầu về các chứng bệnh tâm, thần kinh, Bệnh viện Tâm thần Nghệ An đã và đang triển khai nhiều đề án, kế hoạch để đẩy mạnh việc điều trị các chứng bệnh liên quan đến giấc ngủ. Hiện tại, bệnh viện đã thành lập phòng khám chuyên khoa về giấc ngủ, đang tiến hành đề án thành lập khoa điều trị tâm căn và giấc ngủ…Hi vọng với những bước chuyển mình đó Bệnh viện Tâm thần Nghệ An sẽ trở thành địa chỉ tin cậy cho những người bị mất ngủ, rối loạn giấc ngủ…

TS.BS. Hồ Giang Nam, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Nghệ An cho biết: “Điều trị các bệnh lý rối loạn tâm căn, trong đó có các vấn đề về giấc ngủ là hướng phát triển chuyên sâu và chủ đạo của Bệnh viện trong thời gian tới. Bệnh viện sẽ hợp tác troàn diện với Hội Y học giấc ngủ Việt Nam, cử nhân lực đi đào tạo bài bản, tăng cường đầu tư trang thiết bị, đồng thời thường xuyên mời các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực tiến hành giảng dạy, trao đổi chuyên môn và trực tiếp khám, tư vấn và điều trị để mang lại hiệu quả tối ưu nhất trong điều trị giúp lấy lại giấc ngủ cho người bị bệnh”

Tác giả: T. Thành

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn