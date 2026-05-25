Facebook gặp lỗi lạ

Lỗi ký tự lạ xuất hiện ngay dưới tên tài khoản. Ảnh: Tuấn Anh.

Sáng ngày 25/5, nhiều người dùng mạng xã hội Facebook tại Việt Nam bất ngờ phản ánh về một lỗi giao diện. Cụ thể, thay vì hiển thị thời gian đăng tải của bài viết hoặc bình luận theo cách thông thường (như vài giây trước, 2 giờ trước), nền tảng này lại hiện một chuỗi ký tự chữ và số dài, lộn xộn, trông giống như các đoạn mã hóa.

Theo ghi nhận, tình trạng này bắt đầu xuất hiện rải rác từ khoảng 9h sáng ngày 25/5. Tuy nhiên, nếu đưa con trỏ máy tính lên vị trí này, phần nội dung pop-up (mở lên) vẫn hiện chính xác thông tin bài đăng được đưa lên nền tảng.

Lỗi này xuất hiện trên cả các trang cá nhân của người dùng thông thường lẫn các trang Fanpage lớn hoặc tài khoản có tích xanh. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý và trở thành đề tài bàn luận trên nhiều hội nhóm công nghệ.

Một số người dùng nói đùa rằng họ cần một "thuật toán giải mã" (decryption algorithm) chỉ để biết bài viết được đăng lúc nào. Số khác lại lo ngại đây có thể là dấu hiệu của việc tài khoản bị xâm nhập hoặc thiết bị nhiễm mã độc.

Tri Thức - Znews ghi nhận lỗi hiển thị này diễn ra không đồng bộ sau khi khảo sát nhanh với một số người dùng tại thời điểm. Hầu hết trường hợp gặp lỗi đều đang truy cập Facebook thông qua trình duyệt web trên máy tính, trong khi những người sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động dường như không bị ảnh hưởng.

Các chuyên gia kỹ thuật nhận định đây chỉ là một sự cố liên quan đến hệ thống máy chủ front-end (giao diện người dùng) của Meta, hoàn toàn không phải lỗ hổng bảo mật hay dấu hiệu bị tin tặc tấn công. Vì một lý do nào đó, tiến trình dịch thuật trên trình duyệt thất bại, khiến hệ thống hiển thị chuỗi ký tự thô nguyên bản.

Đây không phải lần đầu Facebook gặp tình trạng lỗi hiển thị như vậy. Sự cố tương tự xảy ra gần nhất vào giữa tháng 4, và hoạt động bình thường trở lại trong ngày. Tháng 12/2024, DownDetector, nền tảng theo dõi các sự cố “sập” hoặc lỗi kết nối của mạng xã hội và dịch vụ trực tuyến, đã ghi nhận hàng loạt báo cáo liên quan đến Facebook từ người dùng trên toàn cầu, không chỉ riêng Việt Nam.

Trong quá khứ, Meta đã từng nhiều lần gặp phải các lỗi hiển thị giao diện. Người dùng từng trải qua những đợt biến mất nút "Like", khung bình luận bị lặp lại, hoặc hình ảnh không hiển thị đúng kích thước.

Tính đến thời điểm hiện tại, phía Meta chưa đưa ra bình luận chính thức nào về lỗi mã hóa mốc thời gian này. Thông thường, với những lỗi phần mềm không gây ảnh hưởng đến dữ liệu cốt lõi, đội ngũ kỹ sư của nền tảng sẽ tự động phát hiện và tung ra bản vá lỗi âm thầm trong vòng vài giờ đến vài ngày.

Tác giả: Nhật Tường

Nguồn tin: znews.vn