Tiến sĩ Hồ Giang Nam làm Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Nghệ An

Chiều 5/12, Bệnh viện Tâm thần Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm Tiến sĩ, bác sĩ Hồ Giang Nam, Chánh Văn phòng Sở Y tế Nghệ An giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Nghệ An kể từ ngày 1/12/2025.

Bà Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Tiến sĩ, bác sĩ Hồ Giang Nam.

Ông Hồ Giang Nam được đánh giá là cán bộ trẻ, được học hành, đào tạo bài bản; có kinh nghiệm quản lý và phong cách làm việc khoa học. Với trình độ chuyên môn vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao, ông Hồ Giang Nam được kỳ vọng sẽ cùng tập thể Bệnh viện Tâm thần phát huy truyền thống, vượt qua khó khăn, xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tiến sĩ, bác sĩ Hồ Giang Nam, tân Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Nghệ An đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở Y tế và xin hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ viên chức đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực hết mình để xây dựng Bệnh viện Tâm thần Nghệ An trở thành một bệnh viện thân thiện - an toàn - nhân văn - không kỳ thị, trở thành nơi người bệnh được lắng nghe, được tôn trọng.

Là cán bộ trẻ, trình độ chuyên môn được đào tạo bài bản, ông Hồ Giang Nam được kỳ vọng lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Nghệ An ngày càng phát triển

Đồng thời, đặt mục tiêu phát triển mạnh tâm lý lâm sàng, đa dạng hóa các mô hình trị liệu, đẩy mạnh chuyển đổi số, thu hút nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ vừa giỏi chuyên môn vừa giàu lòng nhân ái.

Bác sĩ Hồ Giang Nam cam kết sẽ giữ vững phẩm chất người thầy thuốc, dám nghĩ – dám làm – dám chịu trách nhiệm, luôn lắng nghe và hành động vì sự phát triển bền vững của bệnh viện trong giai đoạn mới.

