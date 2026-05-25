Một bộ phận càng phình to, sức khỏe càng báo động

Khi soi gương mỗi ngày, nhiều người thường chỉ chăm chăm nhìn nếp nhăn hay mụn trên mặt mà quên mất rằng phần cổ cũng có thể phản ánh tình trạng sức khỏe. Đặc biệt, cổ ngày càng to không đơn thuần là vấn đề ngoại hình mà có thể liên quan đến nhiều nguy cơ bệnh lý nghiêm trọng hơn tưởng tượng.

Vấn đề sức khỏe liên quan đến vòng cổ lớn

Bệnh tim mạch

Theo Nhân dân Nhật báo, bác sĩ Trương Hải Trừng, Trưởng khoa Tim mạch của Bệnh viện Nhân dân Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), cho biết theo quan điểm của bác sĩ tim mạch, người có cổ to thường có nguy cơ tim mạch cao hơn.

Cổ to thường đồng nghĩa với việc mỡ tích tụ quanh vùng cổ nhiều hơn. Lượng mỡ dư thừa này có thể ảnh hưởng đến chức năng mạch máu vùng cổ, khiến thành mạch dày lên, lòng mạch hẹp lại, cản trở lưu thông máu và làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, mạch máu não.

Mỡ máu cao

Bác sĩ Trương Hải Trừng cũng cảnh báo nếu vòng cổ tăng lên, cần cảnh giác với tình trạng mỡ máu cao. Khi lipid máu tăng, mỡ dễ tích tụ toàn thân khiến vùng cổ trông dày hơn rõ rệt. Người có dấu hiệu này nên kiểm tra mỡ máu để phát hiện sớm bất thường.

Bệnh tiểu đường

Rối loạn đường huyết thường liên quan trực tiếp đến béo phì. Một số người không béo, vòng eo vẫn trong giới hạn bình thường nhưng cổ quá to vẫn có thể gặp tình trạng tăng đường huyết, kháng insulin và rối loạn chuyển hóa.

Bệnh tuyến giáp

Nếu cổ dày lên theo thời gian, ngày càng rõ rệt, cần nghĩ đến khả năng mắc bệnh tuyến giáp hoặc các bệnh lý khác ở vùng cổ.

Hội chứng ngưng thở khi ngủ

Bác sĩ Đinh Thắng, Giám đốc Trung tâm Quản lý Bệnh mạn tính Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán, cho biết mỡ tích tụ ở cổ có thể làm hẹp đường hô hấp trên. Nhiều nghiên cứu cho thấy vòng cổ có liên quan trực tiếp đến nguy cơ ngưng thở khi ngủ, vì vậy, bác sĩ hô hấp thường đo vòng cổ để hỗ trợ đánh giá bệnh.

Suy giảm sức bền tim phổi

Người có cổ to cũng nên chú ý xem sức bền tim phổi có giảm hay không. Ví dụ, trước đây leo vài tầng cầu thang không thấy mệt, nhưng hiện tại leo 1-2 tầng cảm thấy hụt hơi, thiếu sức.

Bệnh vùng cổ vai gáy

Mỡ thừa còn tạo áp lực lớn hơn lên cột sống cổ, làm tăng nguy cơ thoái hóa đốt sống cổ, viêm quanh vai gáy và đau nhức. Đặc biệt với người thường xuyên ngồi làm việc lâu, cổ to có thể khiến áp lực lên đốt sống cổ nặng hơn.

Cổ to lên bất thường có thể là triệu chứng của tiểu đường, bệnh tuyến giáp, mỡ máu cao. Ảnh: Shutterstock.

Vòng cổ bao nhiêu là đáng lo?

Vậy làm thế nào để đo chu vi cổ chính xác? Để đo vòng cổ đúng cách, bạn nên:

Đứng hoặc ngồi thẳng

Mắt nhìn ngang, không ngẩng đầu hay cúi đầu

Dùng thước dây mềm đo quanh cổ

Đo từ dưới yết hầu đến vị trí lồi nhất của đốt sống cổ phía sau

Theo khuyến nghị của ông Trịnh Diên Tùng, Giám đốc Trung tâm Khám sức khỏe thuộc Bệnh viện Đa khoa Quân đội Trung Quốc:

Nam giới: Vòng cổ nên < 38 cm

Nữ giới: Vòng cổ nên < 35 cm

Nếu vượt quá mức này, dù cân nặng vẫn bình thường, cũng nên đi kiểm tra các bệnh lý liên quan. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là vòng cổ to chỉ là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ chứ không thể dùng để tự chẩn đoán bệnh. Muốn xác định chính xác cần thăm khám chuyên khoa.

Cách giúp duy trì vòng cổ khỏe mạnh

Để kiểm soát chu vi cổ, chìa khóa là thay đổi lối sống càng sớm càng tốt để đạt được mục tiêu toàn thân.

Kiểm soát lượng calo

Ưu tiên thịt nạc, cá, tôm, thịt gia cầm; tăng rau xanh, nấm, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt để tạo cảm giác no lâu mà ít calo. Mỗi bữa nên ăn khoảng 70% no.

Uống đủ nước và chọn đồ uống lành mạnh

Nên uống đủ nước mỗi ngày, ưu tiên nước lọc. Hạn chế nước ngọt và đồ uống nhiều đường. Có thể dùng thêm sữa, sữa đậu nành, nước chanh, trà hoặc cà phê không đường với lượng hợp lý.

Ngủ đủ giấc

Thiếu ngủ làm tăng hormone căng thẳng cortisol, kích thích cảm giác thèm ăn và khiến mỡ dễ tích tụ vùng bụng, cổ và thân trên. Nên ngủ 7-8 tiếng mỗi đêm và cố gắng đi ngủ trước 23h.

Duy trì vận động

Nên kết hợp tập aerobic và anaerobic:

Đi bộ nhanh, chạy bộ, bơi lội, đạp xe là bài tập aerobic

Chạy nước rút, squat, chống đẩy, nâng tạ là bài tập anaerobic

Quản lý căng thẳng

Thiền, yoga, hít thở sâu hoặc duy trì sở thích cá nhân có thể giúp kiểm soát stress, hạn chế rối loạn phân bố mỡ trong cơ thể.

Giữ tư thế đúng

Dù đứng hay đi nên giữ tư thế ngẩng cao đầu, vai mở, mắt nhìn thẳng. Người làm việc văn phòng nên nghỉ giữa giờ sau mỗi 1-2 tiếng để thư giãn vùng cổ, tránh cúi đầu quá lâu.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: znews.vn