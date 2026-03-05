Ăn thế nào để vừa lên cơ vừa xuống mỡ? 5 nguyên tắc nhiều người tập gym chưa biết

Tăng cơ, giảm mỡ là gì?

Tăng cơ, giảm mỡ là quá trình giảm mỡ thừa đồng thời duy trì hoặc phát triển khối cơ, hướng tới vóc dáng săn chắc, khỏe mạnh chứ không đơn thuần là giảm cân. Để đạt hiệu quả, cần kết hợp tập luyện hợp lý với chế độ ăn uống cân đối. Khi thực hiện đúng cách, cân nặng có thể không giảm nhiều nhưng tỷ lệ mỡ giảm rõ rệt, cơ bắp rõ nét hơn và hạn chế tăng cân trở lại. Đây là mục tiêu dài hạn, đòi hỏi kế hoạch cụ thể và sự điều chỉnh linh hoạt theo từng giai đoạn.

Vì sao nhiều người tăng cơ, giảm mỡ không thành công?

Thực tế cho thấy, không ít gymer tập luyện chăm chỉ nhưng kết quả không như mong muốn. Nguyên nhân phổ biến nằm ở việc thiếu kiểm soát dinh dưỡng.

Một số sai lầm thường gặp gồm:

Ăn uống thiếu khoa học: ăn sai thời điểm, ăn quá nhiều hoặc quá ít, nhịn ăn, bỏ bữa hoặc dồn nhiều bữa thành một.

Khẩu phần mất cân đối, cắt bỏ hoàn toàn tinh bột hoặc chất béo, khiến cơ thể thiếu năng lượng và khó phục hồi.

Không uống đủ nước, ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và hiệu suất tập luyện.

Những sai lầm này khiến cơ thể khó đồng thời xây dựng cơ bắp và đốt mỡ hiệu quả.

5 nguyên tắc dinh dưỡng cần ghi nhớ

Tăng cường bổ sung protein

Protein là dưỡng chất nền tảng cho quá trình xây dựng và phục hồi cơ bắp. Đồng thời, protein giúp tạo cảm giác no lâu và hỗ trợ đốt cháy calo hiệu quả hơn.

Nguồn protein chất lượng có thể đến từ thịt nạc, cá, hải sản, trứng, sữa, các loại đậu, hạt và rau xanh. Việc phân bổ protein đều trong các bữa ăn trong ngày giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn và duy trì trạng thái đồng hóa cơ bắp.

Ưu tiên carbohydrate tốt, hạn chế carbohydrate tinh chế

Ccarbs là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể, đặc biệt quan trọng với người tập luyện cường độ cao. Tuy nhiên, không phải loại carbs nào cũng có lợi.

Các thực phẩm chứa nhiều carbs tinh chế như bánh ngọt, nước ngọt có gas, trà sữa, đồ chiên rán dễ làm tăng lượng calo dư thừa và tích mỡ. Thay vào đó, nên ưu tiên carbs phức hợp từ yến mạch, khoai lang, các loại đậu, ngũ cốc nguyên cám, bánh mì nguyên cám… Những thực phẩm này giúp cung cấp năng lượng ổn định và hỗ trợ phát triển cơ bắp hiệu quả.

Bổ sung chất béo lành mạnh

Chất béo không phải “thủ phạm” gây tăng cân nếu được sử dụng đúng cách. Ngược lại, chất béo lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc sản sinh hormone, hỗ trợ xây dựng cơ bắp và kiểm soát cảm giác đói.

Có thể bổ sung chất béo tốt từ quả bơ, các loại hạt, dầu thực vật, cá béo, trứng, sữa… Việc duy trì tỷ lệ chất béo hợp lý trong khẩu phần giúp cơ thể hoạt động ổn định và phục hồi nhanh hơn sau tập luyện.

Tăng cường rau xanh trong mỗi bữa ăn

Rau xanh cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ cần thiết, đồng thời chứa rất ít calo. Đây là nhóm thực phẩm không thể thiếu trong thực đơn tăng cơ, giảm mỡ.

Việc bổ sung rau xanh thường xuyên giúp cải thiện tiêu hóa, tăng cảm giác no và hạn chế việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu năng lượng.

Uống đủ nước mỗi ngày

Nước tham gia vào hầu hết các quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Uống đủ nước giúp hỗ trợ đốt mỡ, cải thiện hiệu suất tập luyện và thúc đẩy phục hồi cơ bắp.

Thiếu nước có thể khiến cơ thể mệt mỏi, giảm sức bền và làm chậm quá trình trao đổi chất. Vì vậy, duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày là yếu tố quan trọng để đạt mục tiêu hình thể.

Chủ động kiểm soát calo và lên kế hoạch bữa ăn

Bên cạnh 5 nguyên tắc trên, người tập cần nắm rõ giá trị dinh dưỡng của các loại thực phẩm sử dụng để kiểm soát lượng calo nạp vào. Việc lên kế hoạch bữa ăn theo tuần hoặc theo ngày giúp chủ động cân đối dưỡng chất, tránh ăn uống tùy hứng và hạn chế thực phẩm không phù hợp.

Một chế độ ăn khoa học cần đảm bảo cơ thể không rơi vào trạng thái đói kéo dài, vẫn đủ năng lượng cho tập luyện nhưng không dư thừa calo gây tích mỡ.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV