Hôm nay, các địa phương thuộc Quân khu 4, Quân khu 9 tổ chức lễ giao nhận quân

Thực hiện Quyết định số 183/QĐ-TTg ngày 10/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2026; Quyết định số 4807/QĐ-BQP ngày 27/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc giao chỉ tiêu tuyển nhận công dân nhập ngũ năm 2026, từ ngày 04 đến ngày 06/3/2026, thanh niên trên địa bàn cả nước sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2026.

Theo kế hoạch, Lễ giao nhận quân năm 2026 diễn ra trong 3 ngày (4, 5 và 6/3) tại các điểm giao nhận quân ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Lễ giao nhận quân năm 2026 bắt đầu từ 4/3, hàng nghìn tân binh hăng hái lên đường thực hiện nhiệm vụ

Trong ngày 4/3, hàng vạn tân binh đã lên đường nhập ngũ sau lễ giao nhận quân tại 21 tỉnh, thành phố thuộc địa bàn Quân khu 1, Quân khu 3, Quân khu 5, Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và 3 tỉnh thuộc Quân khu 2. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và nhiều Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo các tỉnh thành, quân khu đã tham dự, động viên tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ.

Hôm nay, Lễ giao nhận quân tiếp tục diễn ra tại các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn Quân khu 4, Quân khu 9.

Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển quân, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự các địa phương, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân. Hoạt động tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy trình, quy định trong công tác tuyển quân.

