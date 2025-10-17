Bệnh viện ĐKTP Vinh: Gói trọn yêu thương – dành tặng “những bông hoa nghị lực”

Mỗi buổi điều trị là một cuộc chiến thầm lặng để duy trì sự sống – nơi họ không chỉ đấu tranh với bệnh tật mà còn nuôi dưỡng niềm tin và ý chí sống mạnh mẽ.

Với mong muốn mang đến niềm vui và tiếp thêm động lực cho những người phụ nữ đặc biệt ấy, ngày 15/10/2025, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh phối hợp cùng các mạnh thường quân tổ chức chương trình “Đồng hành cùng người bệnh chạy thận nhân tạo – Gói trọn yêu thương” tại Cơ sở 2.

Các mạnh thường quân trao quà cho người bệnh

Bên cạnh trao 200 suất quà, giao lưu văn nghệ, chụp ảnh lưu niệm, điểm nhấn đặc biệt của chương trình là phần trình diễn áo dài do chính các người bệnh nữ thể hiện – một lời tri ân giản dị nhưng sâu sắc dành cho những người phụ nữ kiên cường.

Người bệnh được trang điểm để chuẩn bị tham gia chương trình

Rất nhiều người trong số họ đã ngoài 70 tuổi, mái tóc bạc trắng, đôi mắt đã mờ, đôi bàn tay chai sạn vì thời gian. Cuộc sống gắn liền với những buổi chạy thận khiến họ ít có cơ hội chăm chút cho bản thân – nhiều người chưa từng một lần được trang điểm hay khoác lên mình tà áo dài, biểu tượng của vẻ đẹp Việt.

Chương trình là món quà ý nghĩa gửi đến người bệnh nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

Màn catwalk áo dài đặc biệt

Các tiết mục văn nghệ tại chương trình

Thế nhưng hôm nay, trong không gian thân thương của bệnh viện, họ được sống trong một khoảnh khắc thật khác: được làm đẹp, được mặc áo dài, được mỉm cười rạng rỡ giữa vòng tay yêu thương và tiếng cổ vũ ấm áp. Tiếng máy lọc máu quen thuộc được thay bằng tiếng nhạc, tiếng cười; mùi thuốc sát khuẩn nhường chỗ cho hương hoa, sắc màu và ánh mắt lấp lánh của những người phụ nữ đang tỏa sáng trong niềm hạnh phúc giản dị.

Người bệnh rạng rỡ trong tà áo dài

Chương trình ngập tràn những điều bình dị nhưng chan chứa yêu thương – từ những tiết mục văn nghệ mộc mạc, đầy cảm xúc của các cô chú khối Phú Lộc, phường Trường Vinh, của chính những nhà hảo tâm, của chính những người bệnh chạy thận nhân tạo; đến những câu chuyện truyền cảm hứng từ những con người vượt lên hoàn cảnh và những phần quà ý nghĩa được trao tận tay người bệnh bởi các nhà hảo tâm và tập thể cán bộ y tế.

Người bệnh được tặng hoa, quà nhân ngày 20/10

“Đồng hành cùng người bệnh chạy thận” là hoạt động thường niên trong chuỗi chương trình an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh. Qua mỗi năm, hành trình ấy lại được nối dài bằng tình thương, sự cảm thông và niềm tin vào giá trị nhân văn – đúng với triết lý mà bệnh viện luôn hướng tới.

Bé Hải Anh – con cán bộ nhân viên y tế biểu diễn tiết mục đọc thơ gửi tặng đến các cô, các chú người bệnh tràn đầy cảm xúc

Chương trình với đồng hành, đóng góp đáng quý của các đơn vị, tổ chức và cá nhân: Nồi cháo Yêu thương thành Vinh; Cấp ủy – BCS – Ban Công tác Mặt trận Khối Phúc Lộc – Phường Trường Vinh; Quán cơm Huế – 87 Lê Khôi; Hoa tươi Thủy Cương; Công ty Quảng cáo và Truyền thông Thái Sơn; Công ty Cổ phần TM DV Mầm Xanh; Công ty AT24 Center; San San MakeUp Academy; Quỹ Tấm Lòng Vàng Sunshine Global; Nồi cháo yêu thương mỳ gà tần cô Chang Bích Điệp; Âm thanh ánh sáng Hải Đăng,...

Chương trình khép lại nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong ánh mắt và nụ cười của những người phụ nữ kiên cường ấy đang từng ngày chiến đấu với bệnh tật. “Gói trọn yêu thương” không chỉ là tên gọi của một chương trình, mà còn là thông điệp về lòng nhân ái, về niềm tin và nghị lực sống – được lan tỏa từ trái tim của những người làm Y.

Tác giả: Võ Lành

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn