Bên trong những lá thư lạnh người của sát nhân Jack the Ripper

Một bức tranh miêu tả Jack the Ripper. Ảnh: Allthatsinteresting

Theo trang allthatsinteresting.com, sau khi giết ít nhất năm người phụ nữ vào năm 1888, Jack the Ripper dường như biến mất không dấu vết. Hắn để lại rất ít manh mối và các nhà điều tra đã dành hơn một thế kỷ để tìm kiếm danh tính của hắn. Dù để lại ít mạnh mối nhưng Jack the Ripper đã gửi đi một số bức thư có thông điệp rùng rợn trong suốt loạt vụ tấn công. Những lá thư của Jack the Ripper hé lộ về tính cách, chữ viết tay và động cơ của kẻ giết người.

Trên thực tế, cảnh sát London đã nhận được hàng trăm lá thư tự nhận là do Jack the Ripper gửi. Nhiều lá thư trong số này dễ bị bác bỏ là giả mạo, nhưng một số lá thư lại thuyết phục hơn. Trong số đó có các lá thư nổi tiếng như lá thư “Dear Boss”, bưu thiếp “Saucy Jacky”, lá thư “From Hell” và nhiều lá thư khác.

Dưới đây là các lá thư đã khiến người đọc đặt ra nhiều câu hỏi hơn về Jack the Ripper thay vì giải đáp được những điều bí ẩn về tên sát nhân này.

“Dear Boss”: Lá thư đầu tiên của Jack the Ripper

Bức thư "Dear Boss". Ảnh: Allthatsinteresting

Vào cuối tháng 9/1888, khu vực Whitechapel của London đã chìm trong hoảng loạn. Hai người phụ nữ ở đây là Mary Ann Nichols và Annie Chapman đã bị sát hại tàn bạo bởi một kẻ tấn công chưa rõ danh tính. Mặc dù Whitechapel có thể là một nơi nguy hiểm, đặc biệt là đối với những gái mại dâm như Nichols và Chapman, nhưng việc họ bị sát hại khiến cảnh sát cảm thấy vô cùng lo ngại.

Sau đó, vào ngày 27/9/1888, Cơ quan Tin tức Trung ương đã nhận được một lá thư tự nhận là của chính kẻ giết người. Lá thư này đề cập đến một nghi phạm trước đây, một người đàn ông tên là John Pizer, được biết đến với biệt danh “Leather Apron” (Tạp dề da). Nội dung lá thư như sau: “Gửi sếp. Tôi cứ nghe nói cảnh sát đã bắt được tôi, nhưng họ chưa thể làm gì tôi được. Tôi đã cười khi thấy họ tỏ ra thông minh và nói rằng mình đã đi đúng hướng. Cái trò đùa về Leather Apron làm tôi thật sự buồn cười. Tôi ghét gái mại dâm và tôi sẽ không ngừng rạch họ cho đến khi tôi bị bắt. Công việc lần trước thật tuyệt vời. Tôi không cho cô ta cơ hội kêu lên. Làm sao họ có thể bắt được tôi bây giờ? Tôi yêu công việc của mình và muốn bắt đầu lại. Các ông sẽ sớm nghe về tôi với những trò chơi vui nhộn của tôi. Tôi đã giữ một ít chất đỏ đúng như trong một chai bia gừng từ lần trước để viết, nhưng nó đặc lại như keo và tôi không thể dùng được. Mực đỏ thì đủ dùng hy vọng là vậy, haha. Lần tiếp theo tôi sẽ cắt tai của người phụ nữ và gửi cho các cảnh sát chỉ để vui thôi, các ông không nghĩ vậy sao? Giữ lá thư này lại cho đến khi tôi làm thêm một vụ nữa, sau đó hãy phát tán nó ngay. Con dao của tôi sắc bén lắm, tôi muốn bắt tay vào làm việc ngay nếu có cơ hội. Chúc may mắn”.

Lúc đầu, cảnh sát tin rằng lá thư Jack the Ripper này chỉ là một trò lừa bịp. Sau đó, thêm nhiều phụ nữ bị giết hại.

Bưu thiếp “Saucy Jacky”

Một số chữ trên bưu thiếp “Saucy Jacky”, một trong những lá thư có vẻ là của Jack the Ripper. Ảnh: Allthatsinteresting

Chỉ ba ngày sau khi cảnh sát nhận được lá thư “Dear Boss”, Jack the Ripper đã lấy mạng thêm hai nạn nhân. Vào sáng sớm ngày 30/9/1888, Elizabeth Stride được phát hiện với vết cắt ở cổ trong Dutfield's Yard. Chỉ 45 phút sau, nạn nhân thứ tư của Jack the Ripper là Catherine Eddowes được phát hiện bị giết và phanh thây dã man tại Mitre Square.

Vụ giết Eddowes rất tàn nhẫn. Kẻ giết người đã cắt cổ cô, mổ bụng, lấy đi quả thận trái và hầu hết tử cung, cắt xẻo má, mí mắt và mũi của nạn nhân.

Đặc biệt, hắn còn cắt một phần dái tai của cô, điều mà Jack the Ripper đã đe dọa làm khi nói rằng hắn sẽ cắt tai của các cô gái trong lá thư “Dear Boss”.

Sau vụ này, ngày càng nhiều người nghĩ lá thư “Dear Boss” là của Jack the Ripper. Ngày hôm sau, một lá thư khác đã đến. Lá thư này, được gọi là bưu thiếp “Saucy Jacky”, đã được Cơ quan Tin tức Trung ương nhận vào ngày 1/10/1888. Có vẻ như bưu thiếp này bị nhuộm máu, và nội dung như sau: “Tôi không đùa đâu, ông chủ già thân mến, khi tôi gửi cho ông gợi ý này. Ngày mai ông sẽ nghe về công việc của tôi với Saucy Jacky. Lần này là một sự kiện kép, nạn nhân đầu tiên kêu la một chút, nên tôi không thể kết thúc ngay lập tức. Ha, không phải lúc để lấy tai cho cảnh sát. Cảm ơn vì đã giữ bức thư trước lại cho đến khi tôi tiếp tục công việc”.

Lá thư này đã khiến cảnh sát tin rằng đúng là của Jack the Ripper vì một số lý do. Câu “không phải lúc để bị cảnh sát bắt” nhắc đến lá thư đầu tiên của Jack the Ripper, mà lúc đó chưa được công bố. Thư này cũng nhắc đến một sự kiện kép, trong khi Stride và Eddowes đã bị giết cách nhau chưa đầy một giờ. Hơn nữa, chữ viết có vẻ giống nhau giữa hai lá thư. Một nghiên cứu năm 2018 đã chỉ ra rằng hai bức thư này có thể do cùng một người viết.

Mặc dù có thể bưu thiếp “Saucy Jacky” đã được ai đó viết vội sau khi đọc về vụ giết Stride và Eddowes trên báo sớm hôm đó, nhưng cảnh sát quyết định công bố cả hai lá thư Jack the Ripper để xem liệu có ai nhận ra chữ viết không.

Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là lá thư tàn bạo nhất của Jack the Ripper.

Lá thư “From Hell” kèm quả thận người

Lá thư "From Hell" được gửi kèm theo một nửa quả thận người. Ảnh: Allthatsinteresting

Hai tuần sau bưu thiếp “Saucy Jacky”, George Lusk, một người dân ở Whitechapel, người đã thành lập Ủy ban Giám sát Whitechapel, đã nhận được một lá thư của Jack the Ripper nữa vào ngày 16/10. Được gọi là lá thư “From Hell” (Gửi từ địa ngục), nội dung của lá thư như sau: “Thưa ông Lusk, xin lỗi. Tôi gửi cho ông nửa quả thận mà tôi lấy từ một phụ nữ, tôi đã bảo quản nó để dành cho ông, phần còn lại tôi đã chiên và ăn, rất ngon. Tôi có thể gửi cho ông con dao dính máu mà tôi đã dùng để lấy quả thận ra nếu ông chờ một chút nữa. Hãy bắt tôi khi ông có thể, ông Lusk”.

Nhưng đó không phải là tất cả. Lá thư “From Hell” được gửi kèm với nửa quả thận người. Bác sĩ Thomas Openshaw, người đã kiểm tra nửa quả thận này, cho rằng đó là thận của một người phụ nữ khoảng 45 tuổi và đã mắc bệnh Bright, một căn bệnh có thể do uống rượu nặng gây ra. Catherine Eddowes, người mà kẻ giết người đã lấy đi một quả thận, lúc đó 46 tuổi và là một người nghiện rượu.

Lá thư “From Hell” là một trong những lá thư đáng sợ nhất trong số các lá thư của Jack the Ripper, nhưng cũng là một trong những lá thư cuối cùng. Vào ngày 8/11/1888, Jack the Ripper đã giết nạn nhân cuối cùng của mình: Mary Jane Kelly.

Vụ giết Kelly là tàn bạo nhất. Cô bị tàn phá và bị cắt thành nhiều mảnh, kẻ giết người đã rải các bộ phận cơ thể cô xung quanh phòng.

Nhưng sau đó, kẻ giết người dường như biến mất hoàn toàn. Vậy, Jack the Ripper là ai? Mặc dù đã có nhiều nghi phạm được đưa ra trong suốt những năm qua, như thợ cắt tóc người Ba Lan Aaron Kosminski và thương gia buôn bông James Maybrick, nhưng Jack the Ripper đã để lại rất ít dấu vết. Có lẽ chỉ có những lá thư của hắn là manh mối tốt nhất về danh tính và động cơ, nhưng liệu những lá thư của Jack the Ripper có thực sự là thật?

Trong suốt các vụ giết người của Jack the Ripper, cảnh sát đã nhận được hàng trăm lá thư, có thể lên đến 700 lá, tự nhận là của kẻ giết người. Một số trong số này dễ dàng bị bác bỏ là trò lừa bịp và một số tác giả thậm chí đã bị bắt.

Vào giữa tháng 10/1888, ví dụ, một cô gái trẻ tên là Maria Coroner đã bị bắt vì đã viết một lá thư mạo dạnh Jack the Ripper.

Tuy nhiên, những thông điệp khác như trong lá thư “Dear Boss”, bưu thiếp “Saucy Jacky” và lá thư “From Hell”, dường như của Jack the Ripper. Thực tế, các nghiên cứu hiện đại đã chỉ ra rằng “Dear Boss”, “Saucy Jacky” và một lá thư thứ ba được gọi là “Moab and Midian” rất có thể được viết bởi cùng một người. Nhưng liệu người đó có phải là Jack the Ripper?

Ngày nay, các lá thư của Jack the Ripper vẫn là một chủ đề tranh luận. Chúng có thể đã được viết bởi một nhân viên của Cơ quan Tin tức Trung ương tên là Thomas Bulling hoặc có thể là một nhà báo tên Fred Best. Vào năm 1931, Best được cho là đã thú nhận viết “Dear Boss” và “Saucy Jacky” nhằm thu hút thêm độc giả báo chí.

Nhưng nếu một số lá thư của Jack the Ripper là đúng, thì chúng là manh mối tốt nhất về danh tính của hắn.

Tác giả: Thùy Dương

Nguồn tin: Báo Tin tức