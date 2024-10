Người phụ nữ vắng chồng chết thương tâm dưới tay sát nhân trẻ tuổi

Nhận thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an huyện Sơn Tịnh đã báo cáo lên Công an tỉnh Quảng Ngãi. Phòng CSĐT Công an tỉnh chỉ đạo hướng dẫn, triển khai lực lượng xuống hiện trường điều tra, cử 20 cán bộ lên nắm tình hình tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu. Cùng với đó thông báo ngay cho Phòng kỹ thuật hình sự trưng cầu giám định pháp y. (Ảnh minh họa, nguồn internet)