4 bà cháu chết oan khuất dưới tay kẻ sát nhân vì một câu nói

Đối tượng truy tìm là Doãn Trung Dũng, sinh năm 1971, trú tại tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Ngay khi phát đi thông tin truy tìm, lực lượng công an đã nhanh chóng lập các chốt chặn nơi nghi can có thể lợi dụng lẩn trốn. Đến trưa ngày 26/9/2016, sau khi xác định Doãn Trung Dũng là nghi can chính gây ra vụ thảm án, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quyết định truy nã đặc biệt.