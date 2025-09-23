Bên trong 'ngôi nhà vô hình' nổi tiếng thế giới

Bored Panda đưa tin, "ngôi nhà vô hình" này được hoàn thành vào năm 2019 và gia đình Hanley đã sống ở đó cho đến khi nó được Aaron Kirman và Matt Adamo của AKG Christie's International Real Estate niêm yết là bất động sản trị giá 18 triệu đô la, theo tờ NY Post. Ảnh: BP.
Ngôi nhà có thiết kế độc đáo như một hộp gương, phản chiếu cảnh quan sa mạc xung quanh để hòa mình vào môi trường thiên nhiên tạo hiệu ứng "vô hình" và gây ấn tượng mạnh cho người xem. Ảnh: Youtube.
Ngôi nhà đặc biệt này rộng hơn 510 mét vuông, có 3 phòng ngủ và 4 phòng tắm. Ảnh: Youtube.
Nội thất được thiết kế tối giản để tập trung vào cảnh quan thiên nhiên siêu thực. Ảnh: One Shot Productions.
Ngôi nhà vô hình giữa những khối đá tự nhiên. Ảnh: Brian Ashby.
Bao quanh không gian sống là hồ bơi nước ngọt. Ảnh: One Shot Productions.
Vào ban đêm, ngôi nhà vô hình tỏa ra ánh sáng rực rỡ như một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt ánh sáng. Ảnh: Chris Hanley.
Mặt tiền phản chiếu của ngôi nhà vô hình ở Joshua Tree, California. Ảnh: Brian Ashby.
Bên trong ngôi nhà. Ảnh: Youtube.
Một góc nhìn từ bên trong ngôi nhà vô hình giữa sa mạc. Ảnh: YouTube.
Tác giả: An An
Nguồn tin: kienthuc.net.vn