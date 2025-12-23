Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích khi giăng cá ở Lâm Đồng

Ngày 23/12, lực lượng chức năng xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã tìm thấy thi thể ông C.N.H (55 tuổi, trú thôn Bình Thủy, xã Bắc Bình) sau gần một ngày mất tích.

Theo thông tin ban đầu, sáng 22/12, ông H đi giăng cá tại khu vực dưới chân cầu Sông Cạn. Đến chiều cùng ngày, không thấy ông trở về theo thời gian đã hẹn, vợ ông H cùng người thân tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Đưa thi thể nạn nhân lên bờ

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Bắc Bình phối hợp với người dân địa phương tổ chức tìm kiếm dọc khu vực cầu Sông Cạn và trên tuyến sông xuyên đêm.

Đến chiều 23/12, thi thể ông H được người dân đi đánh bắt cá phát hiện tại khu vực cách chân cầu Sông Cạn vài trăm mét. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

