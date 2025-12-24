Kepa tỏa sáng cho Arsenal

Kepa trở thành người hùng của "Pháo thủ".

Trên sân Emirates, HLV Mikel Arteta chủ động xoay tua đội hình nhưng Arsenal vẫn thi đấu áp đảo hoàn toàn. "Pháo thủ" kiểm soát thế trận một cách tuyệt đối, có thời điểm cầm bóng tới 81%, liên tục dồn ép Crystal Palace trong phần lớn thời gian hiệp một.

Gabriel Martinelli và Noni Madueke hoạt động xông xáo bên hai cánh, tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của đội chủ nhà đều bị chặn đứng bởi phong độ chói sáng của thủ môn Walter Benitez. Anh liên tiếp có những pha cứu thua xuất thần, giữ sạch lưới cho Palace trong 45 phút đầu.

Bước sang hiệp hai, Arteta buộc phải tung các trụ cột như Bukayo Saka và Martin Odegaard vào sân để gia tăng sức ép. Phải đến phút 80, Arsenal mới phá vỡ được thế bế tắc, Maxence Lacroix trong nỗ lực phòng ngự đã đá phản lưới nhà.

Khi chiến thắng tưởng như nằm trong tay Arsenal, kịch tính bất ngờ bùng nổ ở phút bù giờ thứ 5. Marc Guehi tận dụng khoảnh khắc mất tập trung của hàng thủ chủ nhà, tung cú dứt điểm một chạm gọn gàng, gỡ hòa 1-1 và kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu.

Trên chấm 11 m, màn rượt đuổi nghẹt thở xuất hiện khi 7 lượt sút liên tiếp của hai đội đều thành công. Nhưng ở khoảnh khắc quyết định, định mệnh một lần nữa gọi tên Lacroix. Cú sút của anh bị Kepa Arrizabalaga xuất sắc cản phá, khép lại trận cầu kịch tính.

Chung cuộc, Arsenal thắng 8-7 ở loạt sút luân lưu và giành quyền đi tiếp. Ở bán kết diễn ra vào đầu tháng 2/2026, Arsenal sẽ chạm trán Chelsea, trận còn lại là giữa Man City và Newcastle.

Tác giả: Hiểu Phong

Nguồn tin: znews.vn