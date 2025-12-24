Retail Supreme của MCH phát huy hiệu quả: Độ phủ toàn quốc, hiệu suất bán hàng cải thiện rõ rệt

Đi trước đón đầu với mô hình Retail Supreme

Trong bối cảnh thị trường hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ cả về cấu trúc phân phối lẫn hành vi tiêu dùng, từ năm 2024, Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã MCH) đã chủ động triển khai chiến lược phân phối mới, kết hợp tái cấu trúc đội ngũ bán hàng, ứng dụng công nghệ và tối ưu chi phí nhằm mở rộng độ phủ nhanh hơn, sâu hơn và hiệu quả hơn.

Chiến lược này không chỉ dừng ở việc mở rộng mạng lưới, mà được phát triển thành mô hình phân phối trực tiếp toàn diện – Retail Supreme. Đây vừa là động lực tăng trưởng mới, vừa là bước đi thích ứng kịp thời trong bối cảnh hệ thống phân phối truyền thống (General Trade – GT), vốn đóng góp hơn một nửa doanh thu toàn ngành FMCG, đang trải qua những thay đổi mang tính cấu trúc.

Từ năm 2025, chính sách thuế mới đối với hộ kinh doanh đã khiến nhiều đại lý, cửa hàng bán lẻ điều chỉnh cách thức nhập hàng và quản lý tồn kho. Việc giảm dự trữ giúp kiểm soát rủi ro tài chính, nhưng cũng làm chậm nhịp lưu thông hàng hóa, đặc biệt ở nhóm hàng thiết yếu. Trong bối cảnh đó, mô hình phân phối trực tiếp của Masan Consumer nổi lên như một giải pháp phù hợp, cho phép doanh nghiệp tiếp cận tận điểm bán, giảm trung gian, kiểm soát tồn kho và phản ứng nhanh hơn với biến động thị trường.

Đến tháng 9/2025, Masan Consumer đã hoàn tất việc triển khai mô hình “Retail Supreme” trên phạm vi toàn quốc, đặt nền móng cho một hệ thống phân phối linh hoạt, dữ liệu hóa và bền vững hơn trong dài hạn.

Mã QR của Retail Supreme giúp đại diện kinh doanh kết nối liền mạch, liên tục với các điểm bán lẻ.

Tính đến tháng 11/2025, Retail Supreme đã định danh 440.000 điểm bán lẻ tại 36 tỉnh, thành phố; phân phối trực tiếp tới 354.000 điểm bán, trong đó có 254.000 điểm bán trở thành hội viên Retail Supreme, có thể tương tác và đặt hàng trực tiếp. Song song với đó là việc tái tổ chức toàn bộ đội ngũ đại diện kinh doanh và phương thức bán hàng.

Nhờ bao phủ trực tiếp, Masan Consumer có thể linh hoạt tùy chỉnh kế hoạch tung sản phẩm trên toàn hệ thống hoặc tại các điểm bán trọng yếu theo quy mô và địa lý, giúp rút ngắn thời gian giới thiệu sản phẩm mới, nâng cao tỷ lệ thành công với chi phí hiệu quả. Việc nắm chắc dữ liệu điểm lẻ cũng cho phép doanh nghiệp triển khai các hoạt động retail marketing chính xác hơn, gia tăng số ngành hàng, số mặt hàng kinh doanh và số mặt hàng trên mỗi đơn hàng thành công.

Thực tế cho thấy, doanh số bán các mặt hàng mới tại điểm lẻ tăng thêm 5% trong tháng 11/2025 và tăng thêm 11% tính đến ngày 15/12/2025 so với tháng trước. Số mặt hàng trên mỗi đơn hàng thành công tại điểm lẻ tăng 180% so với tháng 1/2025. Hiệu suất đội ngũ bán hàng cũng được cải thiện rõ rệt khi số lượt viếng thăm cửa hàng bình quân của đại diện kinh doanh tăng thêm 20% tính đến hết tháng 11/2025.

Điểm bùng nổ tăng trưởng trùng với giai đoạn chào sàn HOSE

Trên nền tảng đã được thiết lập từ giai đoạn 1, Masan Consumer bước vào giai đoạn 2 của Retail Supreme – giai đoạn “Hiện đại hóa điểm bán”. Trọng tâm của giai đoạn này là chương trình “Hội viên Bán lẻ” cùng các ứng dụng quản lý bán hàng tại điểm lẻ và hệ thống hội viên, cho phép đồng bộ hóa dịch vụ giữa “điểm bán lẻ hiện đại” và hệ thống bán lẻ hiện đại (MT) tại WinCommerce.

Đáng chú ý, các khâu từ lập kế hoạch cung ứng điểm bán, đặt hàng tự động, kho vận, đến sản xuất và cung ứng từ nhà máy Masan Consumer sẽ được kết nối số hóa xuyên suốt. Việc đồng bộ dữ liệu giữa sản xuất và phân phối không chỉ giúp giải phóng các cơ hội bán hàng tiềm năng, mà còn nâng cao năng suất và hiệu suất vận hành trên toàn chuỗi giá trị. Doanh nghiệp kỳ vọng giai đoạn này sẽ tạo thêm 3–5% giá trị gia tăng trên doanh thu và lợi nhuận.

Cổ đông tham gia sự kiện, trải nghiệm sản phẩm tại roadshow của MCH.

Riêng trong năm 2026, Retail Supreme sẽ tiếp tục khai thác sâu các lợi thế hiện có của hệ thống, tập trung mở rộng số điểm bán, số ngành hàng và mặt hàng tại mỗi điểm bán, gia tăng số mặt hàng trên mỗi đơn hàng, đồng thời nâng cao hiệu quả trưng bày, khai thác quầy kệ và các chương trình retail marketing có trọng tâm.

Xa hơn, trong giai đoạn 2027–2030, Masan Consumer đặt mục tiêu hoàn tất lộ trình tổng thể “Consumer Tech”, kết nối trực tiếp đến người tiêu dùng cuối, mở rộng phạm vi hàng hóa và dịch vụ tại các điểm bán trong một hệ sinh thái thống nhất và hoàn chỉnh.

Thực tế trên thế giới cho thấy, các nhà bán lẻ lớn như Walmart đang ứng dụng AI để tối ưu hóa từ khâu sắp xếp hàng hóa trên xe tải, phân tích dữ liệu bán hàng, dự báo nhu cầu đến tối ưu chuỗi cung ứng. Việc Masan Consumer tiên phong số hóa và hiện đại hóa hệ thống phân phối được xem là bước đi phù hợp với xu thế toàn cầu, tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn so với nhiều doanh nghiệp trong khu vực.

Hiện Masan Consumer là một trong số ít doanh nghiệp FMCG tại Việt Nam có vốn hóa trên 1 tỷ USD, đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chí quan trọng như danh mục đa ngành hàng, tăng trưởng doanh thu hai chữ số liên tiếp trong ba năm và biên lợi nhuận ròng trên 20% trong năm 2024. Doanh nghiệp cũng sở hữu năng lực R&D thuộc nhóm mạnh nhất khu vực, với hơn 50 chuyên gia quốc tế và đội ngũ 150 nhân sự nghiên cứu phát triển; hơn 1.200 sản phẩm mới đã được tung ra thị trường, trong đó 20% đạt thành công – gấp 4 lần mức trung bình ngành FMCG châu Á.

Bên cạnh đó, Masan Consumer đang sở hữu 5 thương hiệu chủ lực gồm Chin-Su, Nam Ngư, Omachi, Kokomi và Wake-Up 247, mỗi thương hiệu đạt doanh thu trên 100 triệu USD mỗi năm và đóng góp khoảng 70% tăng trưởng doanh thu thuần. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng 16 thương hiệu đạt doanh thu trên 100 triệu USD, trong đó một phần hướng đến thị trường quốc tế. Trong bối cảnh quy mô thị trường FMCG nội địa dự kiến tăng từ 15,7 tỷ USD hiện nay lên 23,4 tỷ USD vào năm 2030, Masan Consumer được kỳ vọng có thể nâng thị phần từ 8% lên 10–20% nhờ mở rộng các ngành hàng tăng trưởng nhanh.

Khi Retail Supreme bước vào giai đoạn hiện đại hóa và Consumer Tech dần thành hình, Masan Consumer không chỉ mở ra điểm bùng nổ tăng trưởng trước thềm lên HOSE, mà còn hé lộ một câu chuyện tăng trưởng dài hạn của ngành tiêu dùng trong kỷ nguyên số.

Cổ phiếu MCH của Masan Consumer sẽ chào sàn HOSE ngày 25/12 với giá tham chiếu 212.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa hơn 224.866,9 tỷ đồng. Theo ông Hoàng Nam, Giám đốc Phân tích VietCap, khi niêm yết trên HOSE, Masan Consumer nhiều khả năng trở thành doanh nghiệp có vốn hóa lớn thứ 7 và là cổ phiếu tiêu dùng lớn nhất sàn. Cổ phiếu này được kỳ vọng thu hút mạnh dòng tiền nhờ các “cú hích” như đủ điều kiện giao dịch ký quỹ sau 6 tháng, khả năng lọt rổ VN30, dòng vốn ETF từ VanEck, Xtrackers và tiềm năng được đưa vào FTSE Emerging Markets khi thanh khoản cải thiện.

Tác giả: N.B

Nguồn tin: vnbusiness.vn