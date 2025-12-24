Nghệ An: Gia cảnh cựu chiến binh Vi Văn Ngữ cần giúp đỡ

Trong câu chuyện với chúng tôi, cựu chiến binh Vi Văn Ngữ cho biết, năm 1990, khi vừa tròn 18 tuổi, ông lên đường nhập ngũ vào Lữ đoàn 146, Vùng 4, Quân chủng Hải quân. Năm 1993, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông trở về địa phương, kết hôn với bà Hà Thị Thúy là người cùng quê. Ông bà sinh được hai cô con gái. Cuộc sống ở vùng quê miền núi vốn khó khăn nhưng nhờ cần mẫn lao động, gia đình vẫn êm ấm, hạnh phúc.

Vậy nhưng, biến cố liên tiếp đổ xuống gia đình ông. Đó là vào năm 2017, ông liên tục xuất hiện những cơn đau bụng. Đi bệnh viện khám, bác sĩ xác định ông bị suy thận giai đoạn 4. Bỏ lại nhà cửa, vợ con và công việc nhà nông, từ đó ông gắn liền với các bệnh viện. Hiện tại, ông thuê trọ ở phường Vinh Lộc để tiện cho việc điều trị tại Khoa Nội thận, Lọc máu và Bệnh khớp, Bệnh viện Quân y 4 (Quân khu 4). Bất hạnh tưởng chỉ dừng lại ở đó, nhưng cách đây 2 năm, vợ ông bị đột quỵ phải vào viện điều trị lâu dài. Sau thời gian chữa trị, tuy giữ được tính mạng nhưng bà Thúy bị di chứng nặng nề, phải ngồi xe lăn. Để tiện chăm sóc, đi lại, bà Thúy cũng điều trị tại Bệnh viện Quân y 4. Cứ mỗi lần lọc máu xong, ông lại mệt mỏi nhấc từng bước chân về khu nhà trọ, tự chăm sóc bản thân và vợ.

Ông Vi Văn Ngữ chăm vợ điều trị tại Bệnh viện Quân y 4. Ảnh: MINH TÂM

Hai vợ chồng không có khả năng lao động, nguồn thu nhập hằng ngày không còn. Mỗi tháng tiền thuê trọ, điện, nước hết 700.000 đồng, chưa kể thuốc men, ăn uống, sinh hoạt phí cũng tiêu tốn tiền triệu. Ông và vợ cũng thường xuyên phải cấp cứu bởi suy kiệt sức khỏe và những biến chứng của việc dùng thuốc. Vợ chồng ông đành phải bán đi tài sản duy nhất là ngôi nhà nhỏ ở quê để có tiền trang trải các khoản phí sinh hoạt khác. Hai cô con gái lấy chồng xa, cũng không có điều kiện hỗ trợ bố mẹ.

Theo các bác sĩ ở Bệnh viện Quân y 4, nhiều năm qua, vợ chồng ông Vi Văn Ngữ trở thành “thành viên” của Bệnh viện. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Ngữ, các y, bác sĩ và bệnh nhân trong Bệnh viện, người giúp hộp cơm, người cho chai nước. Rất mong các tổ chức và nhà hảo tâm giúp gia đình ông Ngữ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Mọi sự hỗ trợ, giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Ông Vi Văn Ngữ, xóm Đồng Thái, xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An . Số điện thoại: 032.778.9600. Số tài khoản 4310583690, chủ tài khoản: Vi Thị Nga (con gái ông Vi Văn Ngữ), Ngân hàng BIDV.

