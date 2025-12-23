Đà Nẵng khẩn trương truy bắt đối tượng dùng hung khí tấn công khiến một người bị thương nặng

Hiện trường vụ việc cắt từ video đăng tải trên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 50 cùng ngày, người phụ nữ đi bộ trên đường Trường Chinh thì xảy ra lời qua tiếng lại với một người đàn ông. Sau đó, người đàn ông bất ngờ dùng hung khí tấn công liên tiếp khiến nạn nhân bị thương nặng.

Khi người dân đi ngang qua phát hiện sự việc và hô hoán, đối tượng mới dừng tay rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và hiện nay đã qua cơn nguy kịch.

Đại diện lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, công an thành phố đang tập trung lực lượng để truy bắt đối tượng. Theo thông tin ban đầu, đối tượng gây án khả năng là chồng của nạn nhân.

Khu vực hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Chiều 23/12, ghi nhận của phóng viên tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc (số 176 Trường Chinh, phường An Khê, thành phố Đà Nẵng), nhiều người dân sinh sống tại khu vực này vẫn chưa hết bàng hoàng vì vụ việc xô xát nghiêm trọng xảy ra sáng cùng ngày.

Theo người dân sinh sống tại khu vực này, hai người liên quan vụ việc được cho là vợ chồng, trước đó đã xảy ra mâu thuẫn và cãi vã lớn trên đường. Đến khoảng 8 giờ 50 phút ngày 23/12 thì xảy ra xô xát. Lúc xảy ra vụ việc, nhiều người chứng kiến nhưng không dám can ngăn vì người đàn ông cao to, mang theo hung khí.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

Tác giả: Bảo Khánh

Nguồn tin: Báo Nhân dân