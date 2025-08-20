Cận cảnh căn nhà tân hôn sang chảnh của 'thánh ế' nổi tiếng showbiz

Giữa lúc tin vui vừa được xác nhận, nhiều khán giả phát hiện trước đó không lâu, Kim Jong Kook đã mua một căn biệt thự sang trọng nằm ở khu Nonhyeon Apelbaum 2, phường Nonhyeon, quận Gangnam, Seoul. Ảnh chụp màn hình