Cận cảnh căn nhà tân hôn sang chảnh của 'thánh ế' nổi tiếng showbiz

Thông tin nam ca sĩ Kim Jong Kook thông báo cưới vợ ở tuổi 49 vào tháng 10 sắp tới khiến khán giả khắp nơi bất ngờ vì anh nổi tiếng là "thánh ế". Ảnh: MK
Giữa lúc tin vui vừa được xác nhận, nhiều khán giả phát hiện trước đó không lâu, Kim Jong Kook đã mua một căn biệt thự sang trọng nằm ở khu Nonhyeon Apelbaum 2, phường Nonhyeon, quận Gangnam, Seoul. Ảnh chụp màn hình
Nhiều người cho rằng đây sẽ là tổ ấm mới của vợ chồng anh trong tương lai gần. Ảnh chụp màn hình
Căn hộ có giá lên đến 6,2 tỷ won (117 tỷ đồng) và được nam diễn viên thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt. Ảnh chụp màn hình
Căn nhà rộng đến 243 mét vuông, được thiết kế sang chảnh và đẳng cấp. Phòng khách rộng, ngập ánh nắng. Ảnh: Chụp màn hình
Phòng khách, bếp thiết kế liền mạch và thoáng đãng. Ảnh chụp màn hình
Trong nhà còn có một phòng riêng để thư giãn, xem truyền hình. Ảnh chụp màn hình
Phòng ngủ đơn giản nhưng ấm cúng. Ảnh chụp màn hình
Khu vực nhà tắm và tủ quần áo cực lớn. Ảnh chụp màn hình
Căn bếp màu trắng cũng rất rộng rãi. Ảnh chụp màn hình
Khu Nonhyeon Apelbaum 2 được xây dựng năm 2011, là khu phức hợp biệt thự theo phong cách nhà phố sang trọng, chỉ có 38 căn hộ. Ảnh chụp màn hình
Khu vực này được nhiều người nổi tiếng ưa chuộng vì có đến 5 lớp tường ngoài, 180 CCTV, thang máy riêng cho mỗi căn hộ, hệ thống bãi đậu xe ngầm có lối vào riêng, nhằm đảm bảo an toàn và riêng tư tuyệt đối. Ảnh chụp màn hình
Tác giả: Hoàng Minh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn